Debatte um Sicherheit

Stuttgart.Nach dem Brand einer Betonspritzmaschine in einer Tunnelröhre der Stuttgart-21-Baustelle und einem mehrstündigen Großeinsatz der Stuttgarter Feuerwehr hat das Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 (S 21) auf die Brandrisiken des Tunnelsystems hingewiesen. Nach Ansicht der Gegner ist das Brandschutzkonzept des Projekts nicht genehmigungsfähig.

Norbert Bongartz, Sprecher des Aktionsbündnisses, forderte den Stuttgarter Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) auf, unverzüglich eine Stellungnahme zu dem bereits im November des vergangenen Jahres übergebenen Brandschutzgutachten abzugeben. Das Gutachten war im Auftrag der S-21-Gegner erstellt worden und hatte erhebliche Brandschutzmängel sowie ein unzureichendes Konzept attestiert.

Bei dem Brand in einer Tunnelbaustelle in Stuttgart-Wangen waren am Mittwoch 60 Kräfte der Stuttgarter Feuerwehr mehrere Stunden im Einsatz, um die vermutlich durch einen technischen Defekt in Brand geratene Maschine zu löschen. Personen wurden nicht verletzt, außer Sachschaden im fünfstelligen Bereich an der Maschine seien keine weiteren Schäden an der Tunnelröhre entstanden, wie Projektpressesprecher Jörg Hamann mitteilte. „Der Bau ging planmäßig weiter.“

Weil der Rauch aber kilometerweit durch die Tunnelröhre Richtung Innenstadt zog und dort aus der Röhre austrat, wurden Anwohner aufgefordert, die Fenster geschlossen zu halten. „Gesundheitsgefährdung bestand nach unseren Messungen nicht, das war eine reine Vorsichtsmaßnahme“, sagt Markus Heber, leitender Stadtbranddirektor von Stuttgart. „Die Rauchentwicklung entsprach etwa der eines brennenden Pkw.“ bub

