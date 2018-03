Anzeige

Stuttgart.Der württembergische Landesbischof Frank Otfried July hat sich gegen die Veranstaltung von Waffenmessen in Stuttgart ausgesprochen. „Als Kirche sind wir dem Frieden verpflichtet und damit der weltweiten Gerechtigkeit. Die Perfektion von Waffen und Kriegstechnik führt nicht zu einer Lösung der uns weltweit bedrängenden Probleme“, teilte July gestern zum Auftakt der Synode der Evangelischen Landeskirche in Württemberg mit. In Stuttgart wird die Internationale Militär- und Waffentechnikmesse ITEC vom 15. bis 17. Mai veranstaltet. Der Landesbischof forderte Messegesellschaft, Land und Stadt auf, die Messe künftig nicht für die ITEC und andere Rüstungs- und Waffenmessen zur Verfügung zu stellen. „Ich möchte, dass Stuttgart weiter Bibelhauptstadt und keine Showstadt für moderne Waffen ist.“ Bis Samstag befasst sich das Kirchenparlament in Stuttgart bei seiner Frühjahrstagung unter anderem mit der Barrierefreiheit ihrer Gebäude. Dafür sollen die Ausgaben im Haushalt 2019 um fünf Millionen Euro erhöht werden. lsw