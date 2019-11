Dem Plastik den Kampf angesagt

Wiesbaden.Umweltrecht ist in Deutschland vor allem in Bundesgesetzen und Verordnungen der Europäischen Union geregelt. Doch auch das Land Hessen kann nach Überzeugung von Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) seinen Beitrag zur Eindämmung von Plastik leisten.

Daher stellte sie am Dienstag in Wiesbaden eine eigene Strategie vor, die vor allem durch Gespräche mit Industrie und Handel, aber auch finanziellen Druck das Ziel erreichen soll. Dazu gehört zum Beispiel, dass die Förderung von Fußballplätzen an den Verzicht auf Kunststoffgranulat gebunden wird.

Nicht alles ist „böse“

Die Grünen-Politikerin räumt ein, dass nicht jede Art von Plastik „böse“ ist. In der Medizintechnik und beim Fahrzeugbau könnten langlebige Kunststoffprodukte wichtige Funktionen erfüllen. Den Kampf sagt sie aber der Sorte Plastik an, die im Zweifel nur wenige Minuten genutzt wird – wie etwa die Coffee-to-go-Becher oder „überflüssige und schnelllebige Verpackungen sowie Wegwerfprodukte“. Besonders umweltschädlich sei aber auch Mikroplastik, wie es in Hessens Flüssen und Böden zu finden ist. Um all das einzudämmen, muss die Politikerin an mehreren Fronten kämpfen: in der Umweltministerkonferenz und dem Bundesrat, auf nationaler und europäischer Ebene sowie im eigenen Bundesland.

Mit dem für Sportförderung zuständigen Innenminister Peter Beuth (CDU) ist sich Hinz nach eigenen Angaben einig, dass die jeweils 35 Tonnen Kunststoffgranulat auf Kunstrasenplätzen der Fußballer unnötig sind. Das Land will daher künftig nur noch Plätze fördern, wenn stattdessen natürliche Materialien wie Kork und Sand verwendet werden. Auch zum Umgang mit schon bestehenden Kunstrasenplätzen wollen sie Empfehlungen herausgeben. So könne das Granulat mit Unterstützung des Landes bei der jährlichen Pflege der Sportanlagen schrittweise ausgetauscht werden. Laut Hinz gibt es schon jetzt in Hessen 135 Firmen mit 900 Filialen, die den Kaffee zehn bis 20 Cent billiger abgeben, wenn der Kunde seinen Becher mitbringt. Und in vielen Städten gibt es auch schon Pfandbecher, die man in einer Filiale mitsamt dem Getränk bekommen und in einer anderen gegen Rückerstattung des Pfands leer wieder abgeben kann. Das System will Hinz städteübergreifend ausbauen. Dann könnte man beispielsweise auch mit dem Darmstädter Pfandbecher im Zug nach Frankfurt fahren und ihn dort abgeben.

Auf Wohlwollen angewiesen

Mit vielen anderen Bestandteilen ihrer Plastikvermeidungsstrategie ist die Ministerin noch mehr auf das Wohlwollen Dritter angewiesen. So will sie mit dem Einzelhandel sowie Herstellern und Industrie aus den Branchen Lebensmittel, Getränke, Kosmetika, Textilien und Möbel eine gemeinsame Plattform einrichten, um nach Lösungen zu suchen. Die erste Zusammenkunft ist bis März kommenden Jahres geplant. Außerdem berät das Land sowohl Kunden als auch Geschäfte beim Verkauf unverpackter Lebensmittel und gibt dazu auch eine Broschüre heraus.

Jede Menge Mikroplastik entsteht beim Reifenabrieb von Fahrzeugen. Auch darüber will Hinz mit den Produzenten reden. Während sie die Eindämmung oder gar das Verbot sogenannter Polymere, also flüssiges oder lösliches Mikroplastik, in Kosmetika und Waschmitteln wiederum nur auf Bundes- oder EU-Ebene durchsetzen kann und will, kann und soll das Land bei der Kontrolle des Exports von Kunststoffabfällen selber tätig werden. Hinz nennt es erschreckend, dass in Malaysia deutscher Plastikabfall am Strand gelagert wurde und teilweise ins Meer und somit in die Nahrungskette gelangte. Als Folge der Mikroplastik esse jeder Bundesbürger im Schnitt pro Jahr eine ganze Plastikkarte.

Kreative Ideen zur Plastikvermeidung erhofft sich Hinz von hessischen Vereinen. Für jeden Vorschlag, der bis Ende Januar 2020 eingereicht und dann umgesetzt wird, erhalten sie 500 Euro Prämie. Oppositionsführerin Nancy Faeser reicht das Programm nicht aus. Es sei nur ein „laues Lüftchen“, urteilt sie.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 13.11.2019