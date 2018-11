Dem Rhein fehlt Schmelzwasser

Koblenz.Im Zuge des Klimawandels wird das Schwinden der Alpengletscher den Trend zum Niedrigwasser im Rhein wohl noch leicht verstärken. In künftigen Hitzeperioden werde der von Gletschern stammende Anteil des Schmelzwassers im Fluss vermutlich sinken, sagte Jörg Uwe Belz von der Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) der Deutschen Presse-Agentur.

„Im heißen Sommer 2003 hatten wir bei Kaub im Mittelrheintal einen Eis-Schmelzwasseranteil von bis zu 20 Prozent“, erklärte der Hydrologe. Für den Dürresommer 2018 lägen noch keine Messdaten vor. „Geschätzt dürfte der gletscherabhängige Schmelzwasseranteil aber schon etwas niedriger gewesen sein.“

Nach mehreren sehr warmen und teils trockenen Jahren haben die Gletscher in der Schweiz seit 2008 ein Fünftel ihres Volumens eingebüßt, wie die BfG unter Berufung auf die Eidgenössische Kryosphärenkommission der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz berichtete. „In sommerlichen Hitzeperioden steht daher weniger Eis-Schmelzwasser zur Verfügung“, erläuterte Belz. „Das könnte der Schifffahrt wehtun.“ Diese leidet schon jetzt unter Niedrigwasser.

Geringe Pegelstände

Ohne den Schmelzwasseranteil von bis zu 20 Prozent im Sommer 2003 wäre der Wasserstand in der Fahrrinne des Mittelrheins nochmals 28 Zentimeter niedriger gewesen, wie die BfG erklärte. Derzeit fließen laut Belz bei Kaub insgesamt deutlich weniger als 600 Kubikmeter Wasser pro Sekunde. Das sei nur rund ein Drittel des langjährigen Mittelwerts. Die Fahrrinne ist hier zur Zeit noch zwischen 1,40 und 1,50 Meter tief – viel zu wenig für eine Vollbeladung der Schiffe.

Die länderübergreifende Kommission für die Hydrologie des Rheingebiets (KHR) untersucht derzeit in einer neuen Studie, wie sich die Anteile von Gletscher- und Schneeschmelzwasser entwickeln.

In Mannheim beträgt der Wasserpegelstand gestrigen Angaben der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes nach 90 Zentimeter. Im Vergleich: Der Mittelwert der Wasserstände zwischen den Jahren 2000 und 2010 betrug 302 Zentimeter. In Speyer liegt der Wasserstand aktuell bei 178 Zentimeter, in Worms bei acht Zentimeter und in Mainz bei 127 Zentimeter.

Auswirkungen auf Schifffahrt

Die tatsächliche Tiefe variiere jedoch durch Unebenheiten und Bewegungen im Flussbett, erklärte Robert Henning, Gewässerkundler beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Mannheim. „Der Null-Pegel ist ein vor langer Zeit festgelegter Wert“, sagte Henning vor Kurzem. Dieser diene einer besseren Vergleichbarkeit.

Wegen des niedrigen Pegelstandes konnte die Altripfähre in Mannheim zwischen Mitte Oktober und 25. November nicht übersetzen. Frachtschiffe fahren mit weniger Ladung. Einige Passagierschiffe hatten ihre Fahrt in Mannheim im August vorzeitig beendet. mit ham/jei

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.11.2018