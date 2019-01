Demonstranten ziehen um

Kandel.Mehr als ein Jahr nach dem tödlichen Messerangriff auf eine 15-Jährige in Kandel ist ein Ende der umstrittenen monatlichen Demonstrationen in der südpfälzischen Stadt in Sicht. „In Kandel gibt es jetzt erstmal keine Demo mehr“, sagte der Wortführer der oft als rechtspopulistisch kritisierten Gruppe „Frauenbündnis Kandel“, Marco Kurz, in einem Video auf Facebook. Als Grund nannte er eine große Baustelle im Zentrum von Kandel, die die Proteste erschwere.

Kurz kündigte die nächste Kundgebung des Bündnisses nun für den 2. Februar im benachbarten Wörth an. Es werde aber auch in Kandel weiter Aktionen im kleineren Rahmen geben. lrs

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.01.2019