Demonstration für den Wald

Stuttgart.Schädlinge und Trockenheit setzen dem Wald stark zu: Förster, Waldbesitzer, Forstunternehmer und Naturschützer haben am Freitag in Stuttgart eine rasche finanzielle Unterstützung von der Politik gefordert, um die Folgen des Klimawandels bekämpfen zu können. Dieser sei längst in beängstigender Dimension im Land angekommen, sagte der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Wald, Dietmar Hellmann, bei einer Demonstration vor mehreren Hundert Teilnehmern (Bild). „Wir müssen den Wald für uns Menschen mit all seinen Funktionen erhalten“, so Hellmann weiter. lsw (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.09.2019