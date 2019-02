Depression, Asthma und Übergewicht

Mainz.Mehr als jedes vierte Kind in Rheinland-Pfalz ist einer DAK-Studie zufolge chronisch krank. Diese Jungen und Mädchen im Alter von null bis 17 Jahren leiden vor allem unter Asthma und Heuschnupfen, aber auch unter Neurodermitis und entzündlichen Darmerkrankungen, heißt es in dem gestern in Mainz vorgestellten Kinder- und Jugendreport. Etwa jeder Zehnte habe zudem eine möglicherweise chronisch verlaufende psychische Erkrankung.

Mädchen sind häufiger betroffen

Die Universität Bielefeld habe für die repräsentative Studie Daten von rund 37 000 Kindern und Jugendlichen aus dem Jahr 2016 ausgewertet; Jungen erkrankten etwas häufiger chronisch als Mädchen. Der Nachwuchs in Rheinland-Pfalz schneidet insgesamt etwas schlechter ab als Gleichaltrige im Bundesdurchschnitt, so die Studie. „Es gibt in Rheinland-Pfalz mehr Jungen und Mädchen, die an krankhaftem Übergewicht leiden als im Bundesdurchschnitt“, sagte der Leiter der DAK-Landesvertretung, Michael Hübner.

Vor allem bei krankhaftem Übergewicht und Zahnkaries waren städtische Kinder stärker betroffen als Gleichaltrige auf dem Land. Fast vier Prozent aller Kinder hatten krankhaftes Übergewicht. Besonders häufig wurde diese Diagnose bei Kindern im Alter von zwölf bis 13 Jahren gestellt. Sechs Prozent aller Kinder ab zwölf Jahren hatten Rückenschmerzen – etwas mehr Mädchen als Jungen. Bei gut einem Prozent aller Kinder und Jugendlichen wurde eine Depression diagnostiziert. Am stärksten waren davon Mädchen im Alter von 17 Jahren betroffen. lrs

