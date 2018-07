„Der Badener ist frei“

Anzeige

Karlsruhe.Robert Mürb ist kein „Kampfbadener“. Dabei hatte der 86-jährige Karlsruher in den vergangenen Tagen allen Grund dazu, noch einmal die Revolution auszurufen. Hat er doch gerade erst das hochnotpeinliche Theater um den verbotenen Aufzug der badischen Flagge auf dem Karlsruher Schloss ausgestanden – und der gelb-rot-gelbe Stoff flattert wieder auf der Residenz. Mürb kann zudem im Detail vortragen, wie viel Landesgelder seit dem Jahr 2000 in württembergische Kulturbauten geflossen sind – 223 Millionen Euro – und wie viel weniger in badische – nämlich 73 Millionen Euro, nach Mürbs Rechnung.

Dieses Missverhältnis setze sich in vielen Bereichen fort, ob Krankenhausbauten oder Städtebauförderung. Und das, obwohl allein 46,4 Prozent der Bevölkerung von Baden-Württemberg in Baden auf rund 46 Prozent der Landesfläche lebten. „Aber es ist gelungen, ins allgemeine Gedächtnis der Menschen einzupflanzen, dass Württemberg doppelt so groß und damit doppelt so wichtig ist“, sagt Mürb. Der überzeugte Badener, CDU-Kommunalpolitiker, langjährige Leiter des Karlsruher Gartenbauamtes, emeritierte Professor für Landschaftspflege und Träger der Großen Staufermedaille das Landes ist Vorsitzender der Landesvereinigung Baden in Europa. „Baden-Württemberg ist ein Bundesland, das bestreiten wir nicht“, sagt Mürb. „Und ich wäre nie Vorsitzender einer Vereinigung zur Wiederherstellung von Baden geworden. Aber wir arbeiten gegenüber Stuttgart die Interessen Badens heraus, und da liegt vieles im Argen.“

Offenere Ohren

Das Wort vom Stuttgarter Zentralismus, unter dem die Badener seit der Landesgründung leiden, fällt immer wieder. Immerhin, räumt Mürb ein, habe sich mit dem Amtsantritt von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) schrittweise etwas verschoben – die Badener finden mittlerweile offenere Ohren für ihre Anliegen bei den jährlichen Besuchen des Regierungschefs und der Landtags-Fraktionsvorsitzenden in Karlsruhe. Und dennoch braucht es – siehe Flaggenstreit – nicht viel, damit das badische Blut in Wallung gerät. „Das ist in der Bevölkerung einfach drin“, sagt Mürb.