Der Kampf um „Gefällt mir“

Wiesbaden.Der Countdown läuft, die Wahlkämpfer in Hessen geben noch mal alles, an der Haustür wie im Internet. Die Plattformen im Netz sind noch wichtiger als bei der vergangenen Landtagswahl vor fünf Jahren. „Social Media hat bei uns einen großen Stellenwert“, sagt Deliah Eckhardt von der CDU Hessen. Ähnlich klingt das bei allen anderen Parteien. Unterschiedlich ist der Aufwand, der dafür betrieben wird.

Die Grünen haben kein eigenes Social-Media-Team – die Plattformen im Netz werden mit Unterstützung einer Agentur von anderen Mitarbeitern mit betreut. Eine einzige Person ist für die Auftritte der Linken bei Facebook und Twitter zuständig, zwei sind es bei der FDP. Bei der SPD kümmern sich zwei bis drei Mitarbeiter um den Social-Media-Wahlkampf, bei der CDU sind es sieben. Den personell größten Aufwand betreibt wohl die AfD – dort sind nach Angaben von Landessprecher Robert Lambrou sechs Personen allein für Facebook zuständig und jeweils eine für Twitter und Instagram. „Wir wollen direkt an den Bürger ran, und das geht gut über Social Media“, sagt Lambrou.

Beim Einsammeln von „Gefällt-mir“-Klicks auf Facebook liegt die AfD Hessen mit mehr als 25 000 weit vor allen anderen Parteien. Danach folgen CDU (mehr als 10 600), SPD (rund 10 000), Linke (mehr als 7300), FDP (mehr als 5800) und Grüne (rund 3600).

Hinter diesen Zahlen stehen nicht immer reale Menschen. Nach einer kürzlich vorgelegten Studie der Nichtregierungsorganisation Campact und des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft (IDZ) werden gerade in rechtsgerichteten Kreisen eine Vielzahl von Accounts genutzt, „um Kommentare zu schreiben und ,Likes’ – „Gefällt mir“-Angaben – zu generieren, damit die Unterstützung für ihre politischen Botschaften größer wirkt, als es ohne Manipulationen der Fall wäre“.

„Die Befunde weisen darauf hin, dass die etablierten demokratischen Parteien gut beraten wären, ihre Mitglieder und Anhänger zu bewegen, sich stärker an Online-Diskussionen zu beteiligen“, sagt IDZ-Direktor Matthias Quent. „Es besteht die Gefahr einer Schweigespirale, in der die zum Schweigen gebracht werden, die keine rechten Positionen vertreten oder pauschalisierende Urteile treffen.“

Allerdings werden Facebook, Instagram, YouTube und Twitter oft nur als Spiegel für den traditionellen Straßen- und Hallenwahlkampf genutzt. Im Endspurt setzt etwa die Linke ganz traditionell auf zwei Bustouren durchs ganze Land – „das wird dann auf Facebook zurückgespielt“, sagt Linken-Parteisprecher Michael Müller. Davon absetzen will sich der Social-Media-Wahlkampf der Grünen, unter anderem mit Kurzvideos, in denen Bahnfahrer, Hipster, Hobbygärtner oder auch Milchkühe jeweils sechs Gründe genannt bekommen, warum sie grün wählen sollen. „Wir haben eine Social-Media-Kampagne entwickelt, die die Sprache dieser Medien spricht und ihre Mechanik aufgreift“, sagt Sprecher Volker Schmidt.

Facebook spreche im Vergleich zu Instagram schon eine etwas ältere Zielgruppe an, sagt Social-Media-Wahlkämpferin Deliah Eckhardt bei der CDU in Wiesbaden. „Die 15- bis 25-Jährigen haben nicht mehr unbedingt einen Facebook-Account, sie erreicht man besser über Instagram.“ So verbreitet die Partei etwa ein Instagram-Interview mit Spitzenkandidat und Ministerpräsident Volker Bouffier oder „Insta-Stories“ von Veranstaltungen.

AfD führt bei Twitter

Twitter sei eher eine Nische der politisch besonders Interessierten, sagt Eckhardt. Hier wird die Zahl der Follower-Accounts ebenfalls von der AfD angeführt (rund 9300), vor CDU (etwa 7150), FDP (rund 5900), Grünen (5300), SPD (5150) und Linkspartei (rund 2000).

„Wir wollen den direkten Wahlkampf am Stand und an der Haustür gut mit dem Social-Media-Wahlkampf verknüpfen“, sagt die Social-Media-Beauftragte der SPD Hessen, Isabel Neumann. „Unser Anliegen ist es, auch im Internet den Wahlkampf vor Ort abzubilden, so dass wir zeigen, wo wir unterwegs sind.“ Die Landespartei soll vor allem Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel nach vorn bringen. „Unsere Kandidaten sind mit ihren eigenen Accounts alle fleißig unterwegs.“

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 17.10.2018