Der längste Sessellift Hessens

Denn auch die Radfahrer sind Kunden im Willinger Skigebiet. „Der Mountainbiker ist der Skifahrer des Sommers“, sagt Wilke und zeigt ein System, das das problemlose Einhängen von Fahrrädern in die Liftrückseite ermöglicht. Im Winter geht es dagegen mit Schutzkuppel und auf rot-schwarzen Sitzen bergauf. Sie erinnern an Sportsitze in Rennwagen.

Der Hang Köhlerhagen, wo der Lift gebaut wird, sieht wie eine Mondlandschaft aus. Hier ragen erste Wände der neuen Talstation in die Höhe. Gebaut wird jeden Tag, bis zu 50 Arbeiter sind vor Ort. Sie bewegen riesige Erdberge. Denn neben dem Liftbau werden nach Wilkes Angaben auch 37 Kilometer Leitungen verlegt: Steuerkabel, Glasfaser, Wasserleitungen für die Schneekanonen. 1,5 Millionen Euro kosten allein mehrere Tunnel, die die Skifahrer über Straßen und Bach hinwegbringen.

Berge sollen verbunden sein

Das alles hat ein Ziel: „Unsere Vision von ,Fertig‘ ist, die Skischaukel zu schließen“, sagt Wilke. „Skischaukel“ bedeutet, mehrere Skigebiete zu verbinden. In Willingen waren die drei Skiberge mit ihren 15 Liften bisher getrennt. Wer wechseln wollte, musste die Skier ausziehen, 20 Höhenmeter überwinden und über Straßen gehen.

Der neue K1-Lift ist länger als der bisherige Schlepplift und liegt direkt im Tal. Die Piste wächst so von einem Kilometer auf 1,6 Kilometer. Sogar der Sportplatz der Gemeinde wich dafür – im ländlichen Raum ein Politikum. „Ich war der Totengräber des Fußballs“, sagte Wilke. Mittlerweile seien die Wogen geglättet, die Fußballer haben ein neues Sportzentrum bekommen.

Die Konkurrenz im nahen Winterberg (Nordrhein-Westfalen) beobachtet das Treiben in Nordhessen. „Ich freue mich, dass in Willingen was passiert“, sagt Michael Beckmann, Tourismus-Geschäftsführer in Winterberg. Das belebe die gesamte Region. Der K1 sei auch eine Reaktion auf vergangene Investitionen in Winterberg. Dort wiederum wollen sie die eigenen Skigebiete stärker miteinander verknüpfen.

Doch ohne Schnee nutzt das größte Skigebiet nichts, und der Ettelsberg ist mit 838 Metern im alpinen Vergleich nicht sehr hoch. Selbst die Wasserkuppe – Hessens anderes Skigebiet in der Rhön – ist mit 950 Metern höher. Doch er habe sich die Klimadaten der vergangenen Jahrzehnte genau angeschaut, sagt Wilke. Das Szenario für den schlimmsten Fall war ein Grad Erwärmung in 25 Jahren. Dann läge man bei 78 Prozent des bisherigen durchschnittlichen Skibetriebs – plus Sommergeschäft. Zuletzt lief es gut im Winter – 110 Betriebstage hatte die Saison 2017/2018.

