Der Philosoph und der Millionär

Anzeige

Frankfurt.Als „schöne, aber unheilbare Krankheit“ bezeichnet René Görtzen seine Begeisterung für den Philosophen Jürgen Habermas. Jahrzehntelang trug der Niederländer aus aller Welt Bücher und Zeitschriftenartikel zusammen – auch in Sprachen, die er selbst gar nicht lesen kann. Als sein Archiv in Amsterdam aus allen Nähten platzte, gab er seine Sammlung nach Frankfurt: 5250 Bücher und 216 Ordner mit Aufsätzen. Im Archivzentrum der Universitätsbibliothek wird die Sammlung nun für die wissenschaftliche Arbeit aufbereitet.

Jetzt hat der 69-Jährige zum ersten Mal seine Schätze an ihrem neuen Standort besucht. In dem sehr in die Jahre gekommenen Gebäude an der Bockenheimer Warte besichtigt er jetzt mit dem Leiter des Archivzentrums, Mathias Jehn, die Bestände. Das Archiv sei von großem Wert, sagt Jehn. Denn in Frankfurt lagert auch der sogenannte Vorlass des 1929 geborenen Philosophen und Soziologen, der – mit Unterbrechungen – von 1964 bis 1994 an der Goethe-Universität lehrte. 2010 überließ Habermas 16 Regalmeter Manuskripte und Briefe. Sie lagern in unscheinbaren grauen Kisten. Ergänzt werden sie durch Nachlässe von Schülern und Kollegen. Die Sammlung Görtzen sei „ein weiterer wichtiger Baustein für die umfangreiche Überlieferungsbildung von Jürgen Habermas, einem der meistzitierten Philosophen weltweit“.

In einem niedrigen und engen Raum sind vier wandfüllende Regale mit Büchern eingezogen. In einem anderen reihen sich handbeschriftete gelbe Ordner aneinander. Görtzen lernte Habermas 1978 im berühmten Hörsaal IV der Goethe-Universität kennen. „Ich war unmittelbar beeindruckt von ihm“, erinnert er sich 40 Jahre nach seinem Studium der Pädagogik und Philosophie, das ihn für ein Jahr nach Frankfurt führte. Als ein Student eine halbe Stunde lang vor sich hinschwafelte, sei er ruhig geblieben und habe dann geistreich mit einem „philosophischen Glanzstück“ geantwortet. 1982 publizierte Görtzen im Suhrkamp-Verlag eine Habermas-Bibliographie. „In dieser Zeit fing ich an, alles von ihm und über ihn in jeder Sprache zu sammeln“, erzählt er.