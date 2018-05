Der Rechtsstreit scheint vom Tisch

Anzeige

Trier.Im Rechtsstreit zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und den Behindertenwerkstätten steht eine außergerichtliche Einigung bevor. „Der Streit mit den Werkstätten wird alsbald, in absehbarer Zeit, beigelegt sein“, sagte der Präsident des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung, Detlef Placzek, in Trier. Die insgesamt 31 anhängigen Verfahren vor fünf Sozialgerichten sollten daher zunächst ruhen. Dies wurde gestern bei einer ersten Verhandlung in der Sache vor der Sozialgericht Trier bekannt.

Das Gericht erachte „ein Ruhen“ als „zweckmäßig“, um die außergerichtlichen Einigungsgespräche abzuwarten, sagte Richterin Simin Namini. Bei dem Streit geht es darum, dass das Land den wirtschaftlichen Betrieb der insgesamt 36 Werkstätten überprüfen will, da es jedes Jahr Vergütungen in Millionenhöhe zahlt: dieses Jahr sind es rund 260 Millionen Euro. Gegen die „abstrakte Forderung“ hatten sich die Werkstätten bisher gewehrt.

Nun hätten sich beide Seiten in jüngsten Gesprächen darauf geeinigt, dass eine Vereinbarung abgeschlossen werde, die konkret und genau festlege, wer wann was prüfe, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Landesarbeitgemeinschaft (LAG) Werkstätten für behinderte Menschen, Ferdinand Niesen. „Auf der Grundlage dieser Vereinbarung lassen wir uns natürlich prüfen.“ Er ging davon aus, dass der Vergleich Ende Juli stehen könnte. Er solle dann für alle gelten. Die rheinland-pfälzische Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) freute sich, dass sich nun ein von beiden Seiten getragener außergerichtlicher Vergleich abzeichnet: „Dafür habe ich mich in den vergangenen Wochen auch persönlich immer stark gemacht.“ Ziel sei, „eine sichere Rechtsgrundlage zu schaffen, damit das Land die ordnungsgemäße Verwendung der Steuergelder prüfen kann, die es für die Werkstätten zur Verfügung stelle. In allen anderen Bundesländern gebe es Vereinbarungen über Leistung, Vergütung und Prüfung, sagte Niesen, der vor dem Trierer Gericht als Geschäftsführer der verklagten Gemeinnützigen Westeifel Werke GmbH erschien. Die LAG habe sich schon seit Jahren dafür eingesetzt. Die jetzigen Verhandlungen seien „konstruktiv“. „Wir sind optimistisch, dass wir zu einer sinnvollen Regelung kommen.“