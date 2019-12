Der Struwwelpeter als Bestseller

Frankfurt.Der Frankfurter Arzt Heinrich Hoffmann war auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk für seinen drei Jahre alten Sohn Carl. Doch alles, was er als Bilderbuch zu sehen bekam, sagte ihm nicht zu. Da entschloss er sich, dem Jungen ein eigenes Bilderbuch zu schreiben, und so entstand „Der Struwwelpeter“. Das Weihnachtsgeschenk kam gut an: „Mein Söhnchen hatte seine helle Freude daran“, schreibt Hoffmann in seinen Lebenserinnerungen. Auch den Freunden und Familienmitgliedern gefielen die Geschichten von dem Jungen, der sich weder Haare noch Fingernägel schneiden lassen wollte, vom zündelnden Paulinchen, dem Zappelphilipp, Hans Guck in die Luft und dem Suppenkasper. Und so wurde es schon ein Jahr später als Buch verlegt und „sofort zum Bestseller“, wie es die Leiterin des Struwwelpeter-Museums, Beate Zekorn-von Bebenburg, formuliert.

Genau 175 Jahre später liegt die Auflage allein der deutschsprachigen Ausgaben bei 35 Millionen Exemplaren. Und im Museumsshop im neu wiederaufgebauten Teil der Frankfurter Altstadt ist das Bilderbuch auch auf Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Latein und in vielen anderen Fremdsprachen erhältlich – in mehr als 40 Sprachen wurde der Struwwelpeter übersetzt. Hinzu kommen 80 deutsche Dialekte. Auch einen Struwwelpeter im Lampertheimer Dialekt kann man in dem Museumsladen erstehen.

Das Museum hat erst im September in zwei im Innern zusammengelegten Häusern sein neues Domizil gefunden. In einem davon lebte Johann Wolfgang von Goethes in „Dichtung und Wahrheit“ beschriebene „Tante Melber“. Und gar nicht weit davon, am Mainkai, wohnte damals Heinrich Hoffmann und schrieb den Struwwelpeter. In den drei Monaten seit der Neueröffnung hat das Museum nach Angaben seiner Leiterin bereits 15 000 Besucher gezählt. Das sind mehr als am alten Standort im Frankfurter Westend in einem ganzen Jahr (2018: 13 400).

An der neuen Adresse „Hinter dem Lämmchen 2“ hat das Museum auf drei Etagen rund 600 Quadratmeter Ausstellungsfläche und damit etwa doppelt so viel wie vorher. 500 Exponate sind in der Ausstellung, rund 6000 Stücke umfasst die Sammlung. Zu sehen ist auch der von den Nachkommen als Leihgabe überlassene Nachlass Hoffmanns, darunter Goethe-Bücher. Nicht dort zu finden ist dagegen das Original des Struwwelpeters, das beherbergt das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg.

Gründer der modernen Psychiatrie

Hoffmann, der von 1809 bis 1894 lebte, hat 14 Bücher für Kinder und Erwachsene geschrieben – zeitweise verdiente er damit mehr Geld als in seinem Beruf als Arzt. Dabei war er durchaus ein bedeutender Mediziner, vor allem, nachdem er 1851 Direktor der „Anstalt für Irre und Epileptische“ in Frankfurt wurde. Dort wurde er zum Begründer der modernen Psychiatrie, die auf Therapie und nicht mehr nur auf Verwahrung setzte. Folgerichtig wird das Struwwelpeter-Museum als Inklusionsbetrieb geführt. Sechs der zwölf Festangestellten sind psychisch Kranke, vom Museumspädagogen bis zu Beschäftigten in Behindertenwerkstätten, die etwa Tassen und T-Shirts mit Struwwelpeter-Motiven fertigen.

Bedenken mancher Erwachsener, die Struwwelpeter-Geschichten seien zu brutal für Kinder, teilt Museumsleiterin Zekorn-von Bebenburg nicht. Sie seien so überzeichnet, dass kein Kind sie für bare Münze nehme, und den Kleineren sagten das ja die Eltern. Der Struwwelpeter gilt heute als Rebell und wird vielfach als solcher geschätzt. Und im Museum erfährt man auch den realen Hintergrund der Geschichten: etwa die Feuergefahr in den damals engen Gassen bei Paulinchen, Magersucht beim Suppenkasper, Hyperaktivität beim Zappelphilipp oder Infektionsgefahr beim Daumenlutscher.

Vor allem aber ist das Struwwelpeter-Museum kindgerecht und lädt zum Spielen ein. Touchscreens gehören ebenso zum Angebot wie das historische, von Hoffmann geschaffene Würfelspiel „Des Herrn Fix von Bickenbachs Reise um die Welt in 77 Tagen“ mit Ausgangspunkt an der Bergstraße.

