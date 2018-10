Der Ton wird rauer in der grün-schwarzen Landesregierung. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) prescht mit einer umfassenden Novellierung des Polizeigesetzes nach vorn, die von den Grünen empört zurückgewiesen wird. Jetzt legt CDU-Generalsekretär Manuel Hagel mit weiteren Verschärfungen nach und erhöht sogar öffentlich den Druck auf Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Er fordert zudem schärfere Gesetze auf Bundesebene. Zum einen deutet sich an, dass der grün-schwarzen Koalition beim Ringen um ein neues Polizeigesetz konfliktreiche Wochen bevorstehen dürften. Zum anderen zeigt sich auch, wie weit Grüne und CDU in der Sicherheitspolitik auseinander liegen.

Grünen schalten auf stur

Die Grünen fühlen sich übergangen und schalten zunächst auf stur. Vor allem den Strobl-Vorstoß zur Online-Durchsuchung, mit der auf Computern, Laptops, Tablets oder Smartphones Daten abgegriffen werden sollen, hatten sie bereits im vergangenen Jahr abgelehnt – und bei der ersten Gesetzesnovellierung damals für ihre Klientel schmerzhafte Kompromisse mitgetragen. Von daher ist ihr Ärger nachvollziehbar. Strobl will sich als harter Innenpolitiker präsentieren und die CDU in ihrem Kernbereich zum Koalitionspartner abgrenzen. Er pokert hoch und weiß, dass er am Ende einen – vielleicht nur kleinen – Teil seiner Vorhaben realisieren wird. Doch das hat Strobl bereits einkalkuliert.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.10.2018