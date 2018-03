Der Wolf auf die Abschussliste?

Anzeige

Stuttgart.Beim Umgang mit dem Wolf wählt Peter Hauk markige Worte. „Eine Willkommenskultur, die blauäugig ist, brauchen wir beim Wolf nicht“, sagt der CDU-Landwirtschaftsminister gestern beim von seinem Haus organisierten internationalen Kongress zur Rückkehr des Raubtieres. Hauk plädiert für die Aufnahme der streng geschützten Art ins Jagdrecht, um Problemwölfe schneller abschießen zu können.

Hauks sächsischer CDU-Kollege Thomas Schmidt bremst die Erwartungen. In Deutschlands Wolfshochburg gibt es diese Möglichkeit bereits. Drei Ausnahmegenehmigungen haben die Behörden bisher für auffällige Tiere erteilt. Geschossen wurde nur ein Wolf, einer verschwand vorher, einen Abschuss hat ein Gericht gestoppt. Schmidt beklagt den Stil der Auseinandersetzung. Hunderte militante Tierschützer würden die Jäger vor Ort unter Druck setzen, sobald ein Wolf zur „Entnahme“ anstehe.

Streit über Konzept Beim Schutz vor dem Wolf finden der für den Artenschutz zuständige Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) und der für die Landwirtschaft zuständige CDU-Minister Peter Hauk bisher nicht zusammen. Dass Untersteller ein Maßnahmepaket ohne Absprache mit Hauk veröffentlichte, nannte SPD-Oppositionschef Andreas Stoch „Kasperletheater“. Untersteller hat mit den Nachbarländern Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland einen Erfahrungsaustausch vereinbart. Ziel sei ein gemeinsames Wolfsmanagement. Für Hauk wären Bayern, das Elsass und die Schweiz wichtige Partner. pre

Schutz von Schafherden

Artenschützer verweisen gerne auf den strengen Schutz des Wolfes durch deutsches und europäisches Recht. Ihnen geht Hauks Forderung, nach Abschuss in Ausnahmefällen zu weit. Dagegen verweist Axel Heider, der Wolfsexperte des Bundeslandwirtschaftsministeriums, auf die Bejagung in vielen EU-Staaten. In Frankreich zum Beispiel sollen in diesem Jahr 40 Wölfe geschossen werden, berichtet er. Die Artenschutzrichtlinie FFH lasse dies in der Nähe von Wohngebieten und zum Schutz von Weidetieren zu. Heider warnt: „Bei uns ist der Abschuss tabuisiert. Das ist für die Akzeptanz nicht förderlich.“