Deutlich mehr Stellen geplant

Wiesbaden.Hessen ist das letzte von 16 Bundesländern, das Familienministerin Franziska Giffey (SPD) bereist, um eine Vereinbarung über das „Gute-Kita-Gesetz“ zu unterzeichnen. Dieses sieht einen Geldsegen von insgesamt 5,5 Milliarden Euro aus Berlin vor, um die Situation in den Kindergärten zu verbessern, die eigentlich Ländersache sind. Die Bundesministerin ist bei ihrem Besuch am Mittwoch in der Wiesbadener Staatskanzlei guter Dinge. Denn mit dem Vertrag, den sie und der hessische Sozialminister Kai Klose (Grüne) dort unterzeichnen, ist das Gesetz jetzt unter Dach und Fach. „Morgen um 8.30 Uhr stehe ich mit den 16 Unterschriftsbänden beim Bundesfinanzminister auf der Matte, damit das Geld fließen kann“, verspricht Giffey.

Entlastung der Leiter

Der hessische Minister Klose unterschreibt den Vertrag gerne. Er kann das Geld zur Verbesserung der Lage in den Kitas gut gebrauchen. 412,6 Millionen beträgt der Anteil, der auf Hessen entfällt. Klose kündigt an, dass die Mittel ausschließlich in die Personalsituation der Kindergärten investiert werden, also um einen günstigeren Betreuungsschlüssel zu ermöglichen. Konkret sollen in Hessen zwei Maßnahmen umgesetzt werden. Zum einen werden die gesetzlichen Ausfallzeiten der Erzieher für Urlaub, Krankheit und Fortbildung, die auf den Personalschlüssel angerechnet werden, von 15 auf 22 Prozent erhöht. Das bedeutet die Einstellung von mehr Personal. Denn diese Rechnung geht nur mit mehr Mitarbeitern auf.

Dasselbe gilt für die zweite Komponente des Plans: Für die Kita-Leitung wird erstmals ein fester Zeitanteil von 20 Prozent festgeschrieben, in dem sie sich nur dieser Aufgabe widmen. Gleichzeitig bedeutet das, dass die Leiter von anderen Aufgaben entlastet werden müssen. Natürlich ist auch dafür zusätzliches Personal erforderlich. Die sozialdemokratische Bundesministerin lobt das schwarz-grün regierte Hessen für seine Handhabung des „Gute-Kita-Gesetzes“, das auch andere Möglichkeiten der Verwendung der Gelder zulassen würde. „Gute Kinderbetreuung bedeutet, sich für jedes einzelne Kind Zeit zu nehmen“, sagt Giffey. Deshalb freue sie sich, dass sich Hessen entschieden habe, in das Personal zu investieren. Am Vortag war die Bundesfamilienministerin zur Umsetzung der Vereinbarung mit Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Dort wendet man einen Teil der 1,2 Milliarden Euro vom Bund dafür auf, ein zweites, beitragsfreies Kindergartenjahr einzuführen.

Aber Hessen habe da ja schon Vorarbeit geleistet, sagt Giffey. Damit meint sie die Gebührenfreiheit für sechs Stunden am Tag in den hessischen Kitas. Dabei will es die Landesregierung laut Klose erst einmal bewenden lassen. Das Geld stecke man stattdessen bewusst in die Qualitätsverbesserung. Allerdings ist die Einstellung neuen Personals angesichts des Fachkräftemangels gerade bei den Erziehern leichter gesagt als getan. Deshalb halte der Minister auch Übergangszeiten für unvermeidlich. Die Neuregelung mit der Anrechnung der zusätzlichen Zeiten tritt am 1. August kommenden Jahres in Kraft. Zeit für die Einstellung des zusätzlichen Personals haben die Kitas aber bis zum 31. Juli 2022. Die Behebung des Fachkräftemangels sehen Giffey und Klose daher als dringlich an.

Um dieses Ziel zu erreichen, müsse vor allem das Schulgeld abgeschafft werden, das Auszubildende vielfach noch für das Erlernen des Erzieherberufs zu entrichten haben. In Hessen stellt der Bund mit seiner Fachkräfte-Offensive knapp 220 Plätze zur Verfügung, bei denen die Auszubildenden stattdessen sogar eine Vergütung bekommen. Vom Land kommt im nächsten Ausbildungsjahr die Förderung von 200 weiteren. Und noch einmal 200 Plätze sollen im übernächsten Jahr kommen. Derzeit fehlen landesweit jedoch mindestens 8000 Erzieherinnen oder Erzieher. Klose formuliert noch einen dringenden Wunsch: Das Geld soll auch nach Auslaufen des Gesetzes 2022 weiter gezahlt werden. Giffey deutet an, dass sie dafür ist. „Aber das habe ich nicht allein zu entscheiden“, fügt sie hinzu.

