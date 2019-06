Deutlicher Überschuss verzeichnet

Wiesbaden.Für seine Aufgaben zur Schaffung von mehr und bezahlbarem Wohnraum ist die Nassauische Heimstätte auch wirtschaftlich gerüstet. Der überwiegend landeseigene Konzern hat im vergangenen Jahr einen Überschuss von 57 Millionen Euro erwirtschaftet und damit das Vorjahresergebnis um 7,6 Millionen übertroffen. Das teilten die Geschäftsführung und der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) als Aufsichtsratsvorsitzender am Montag mit.

In diesem Jahr fließen noch einmal 50 Millionen Euro vom Land zur Aufstockung des Eigenkapitals an die Nassauische Heimstätte. Es ist die letzte Tranche der 200 Millionen, die der Landtag nach einer Vereinbarung der schwarz-grünen Koalition mit der oppositionellen SPD 2015 bewilligt hat. Der Konzern will damit seinen Bestand von derzeit rund 60 000 Wohnungen in Hessen auf 75 000 erhöhen. Und zwar sowohl durch Zukauf als auch vor allem Neubau. Knapp 5600 neu zu errichtende Wohnungen sind bereits geplant und die Flächen dafür gesichert, wie Geschäftsführer Constantin Westphal sagte. Einige davon sind auch schon in Bau.

Die binnen Jahresfrist von 29,7 auf 34 Prozent erhöhte Eigenkapitalquote versetzt das Unternehmen in die Lage, leichter an Kredite zu kommen. Das Geld wird nicht nur für neue Wohnungen verwendet, sondern auch für klimafreundliche Investitionen in den Bestand der vorhanden. Was Al-Wazir als zuständigen Minister freut: Das in Berlin heiß diskutierte Thema Mietendeckel spielt für die hessische Gesellschaft keine Rolle. Die Nassauische Heimstätte hat sich selbst verpflichtet, die Mieten für Normalverdiener fünf Jahre lang um höchstens ein Prozent pro Jahr zu steigern. Und auch bei der Modernisierung werde der rechtliche Rahmen dessen, was an die Mieter weitergeben werden könne, nicht ausgeschöpft. kn

© Südhessen Morgen, Dienstag, 25.06.2019