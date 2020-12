Dezentrales Format

Frankfurt.Aufgrund der Corona-Pandemie will sich der ökumenische Kirchentag in Frankfurt mit einem digitalen und dezentralen Format präsentieren. „Um der Verantwortung für den Gesundheitsschutz nachzukommen, aber gleichzeitig der Aufgabe als christliche Plattform gerecht zu werden, setzt der dritte ökumenische Kirchentag nun verstärkt auf digitale Beteiligung und Mitwirkungsmöglichkeiten“, erklärten die Veranstalter am Donnerstag. Der Kirchentag findet vom 12. bis 16. Mai 2021 statt.

„Wir wissen um die Hoffnung der Menschen auf Begegnung und gelebte Gemeinschaft. Deshalb werden wir alles daransetzen, um diese Hoffnung mit neuen Formaten zu erfüllen“, sagte Präsidentin Bettina Limperg. Der Kirchentag komme zu den Menschen nach Hause, ergänzte Präsident Thomas Sternberg. „Wir laden alle dazu ein, den ÖKT in der Kirchengemeinde, im Verband oder im Freundeskreis mitzuerleben und mitzugestalten.“ lhe

