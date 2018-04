Anzeige

Ursache der Misere

Und da steht eine massive Ausweitung des Wohnungsbaus an allererster Stelle. Es sei doch ein Unding, dass Arbeitnehmer in den Ballungsräumen bis zu 50 Prozent dafür ausgeben müssten, das Recht auf eine Wohnung wahrzunehmen, beklagt der hessische DGB-Chef. Facharbeiter hätten vor allem in den Großstädten Probleme, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Rudolph macht vor allem den massiven Rückgang des sozialen Wohnungsbaus als Ursache der Misere aus und fordert den Bau von jährlich 10 000 Sozialwohnungen in Hessen, um dem Trend entgegenzusteuern. Neu bei den Wahlprüfsteinen ist die Forderung, dabei künftig auch auf eine Bindungsfrist zu verzichten. Die Wohnungen sollen so nicht mehr nach Ablauf der Sozialbindung deutlich teurer werden. Und schließlich soll das Land Grundstücke nur noch verkaufen, wenn dort sozialer und bezahlbarer Wohnraum entsteht.

Die Vergabe öffentlicher Aufträge oder auch Fördergelder sollen nach einer weiteren DGB-Forderung künftig strenger damit verknüpft werden, dass sich das betreffende Unternehmen an Tarifverträge hält, aber auch Mitbestimmung und Gleichberechtigung von Frauen und Männern einhält sowie junge Menschen ausbildet. Wichtig ist dem Gewerkschaftsbund auch das Festhalten an sozialen Sicherungssystemen, so dass Arbeitslosigkeit, Alter und Krankheit nicht zu Armut führen. Ausgebaut sehen will Rudolph auch die Gesundheitsförderung auf dem Land, wo immer öfter Krankenhäuser verkauft oder gar geschlossen werden, weil sie die Kommunen nicht mehr allein finanzieren können. Und für die Pflege fordert der DGB einen Schlüssel von einer Pflegekraft für zwei Patienten.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 12.04.2018