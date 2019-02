Dicke Luft wegen dicker Luft

Stuttgart.Im baden-württembergischen Landtag ist gestern eine hitzige Debatte über Fahrverbote entbrannt. Die Opposition attackierte die grün-schwarze Landesregierung und warf ihr vor, sie habe es leichtfertig zu Fahrverboten in Stuttgart kommen lassen. Die SPD forderte, die ab dem kommenden Jahr drohenden Verbote für Euro-5-Diesel von vornherein anhand eines Moratoriums für zwei Jahre auszuschließen. Die FDP wiederum verlangte, die bereits seit Beginn dieses Jahres geltenden Fahrverbote für Euro-4-Diesel rückgängig zu machen.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) appellierte abermals an die Opposition, gerichtliche Entscheidungen zu respektieren. In der von der SPD beantragten Debatte hielt deren Fraktionschef Andreas Stoch der Regierung komplettes Versagen vor. Schließlich könne der Landtag zunächst ein zweijähriges Moratorium für Fahrverbote der Euronorm 5 beschließen. „All das wäre machbar, aber für die grün-schwarze Regierung bleibt es ein Ding der Unmöglichkeit, weil sie sich im Kern, in den Zielen ihrer Politik, nicht einig ist“, sagte Stoch.

In Stuttgart könnte es nach den bereits bestehenden Fahrverboten für Euro-4-Diesel ab dem kommenden Jahr auch Verbote für Euro-5-Diesel geben, wenn die Luft nicht zeitnah deutlich besser wird. Stoch beschrieb die Regierung als „handlungsunfähigen Haufen, der den Titel Regierung doch überhaupt nicht verdient hat“.

„Maulkorb für Hermann“

Damit spielte der SPD-Politiker auf die jüngsten Querelen an. So warf die CDU vor allem Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) vor, dieser habe die beschlossenen Maßnahmen zur Luftverbesserung unzureichend umgesetzt. Es geht hier um ein 450-Millionen-Euro-Paket. Erst vor wenigen Tagen legte die Koalition den Streit bei – und einigte sich darauf, zur Umsetzung eine Arbeitsgruppe einzusetzen.

„Hermann hat offenbar einen Maulkorb bekommen“, sagte FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke. Doch dies sei zu spät, denn Hermann habe die CDU bei den Fahrverboten bereits „über den Tisch gezogen“. Auch AfD-Politiker Hans-Peter Stauch sprach von einer Entmachtung Hermanns. „Wie lange er sich wohl noch als Minister halten kann?“, warf Stauch in den Raum.

Kretschmann erklärte hingegen, die Regierung werde alles tun, um weitere Fahrverbote zu vermeiden. Da die Luft sauberer werde, sei er sich sicher, dass es keine flächendeckenden Euro-5-Fahrverbote für Diesel geben werde. Für die Regierung gelte aber weiter das Motto, dass man sich an Recht und Gesetz halte: „Für uns ist klar, dass wir uns an Gerichtsurteile halten. Auch wenn sie uns nicht passen.“ Die Verantwortung für Fahrverbote liege bei der Bundesregierung.

Kretschmann hat bislang mit der grün-schwarzen Landesregierung erfolglos in Berlin dafür geworben, die blaue Umweltplakette einzuführen. Zudem, so Kretschmann, komme die Autoindustrie ihrer Verantwortung bei der Nachrüstung nicht nach – und die Regierung könne sie dazu auch nicht verpflichten.

CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart verteidigte die Regierung. „Unser Auftrag heißt: Freie Fahrt für Euro-5-Diesel“, so Reinhart. Er erklärte, dass es mit der CDU-Fraktion an dieser Stelle keine weiteren Verbote geben werde. Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz sprach Stoch direkt an und unterstellte ihm, Märchen zu erzählen: „Die SPD ist Teil der Bundesregierung und hätte in dieser die blaue Plakette längst umsetzen können.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.02.2019