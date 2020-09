„Die bösen Jahre“ kommen erst noch

Wiesbaden/Frankfurt.Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie hatten Bund und Länder ab Mitte März beispiellose Einschränkungen für Unternehmen und Bevölkerung verhängt. Gaststätten, Geschäfte und Schulen wurden geschlossen, Konzerte, Feste und Sportevents abgesagt. Hinzu kam die rigorose Begrenzung persönlicher Kontakte. Wo steht Hessen ein halbes Jahr nach dem Lockdown? Eine Auswahl:

Gastronomie: Die Gaststätten und Hotels blicken auf ein großes Minus. „Die Bilanz ist katastrophal. Das sind die größten Umsatzeinbrüche, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg im Gastgewerbe verzeichnet haben“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Hessen, Julius Wagner. Seit Angang März hätten die Betriebe im Vorjahresvergleich Einbußen von 60 Prozent verkraften müssen.

Schulen: Um die Regeln für Schulen wurde heftig gestritten, auch weil berufstätige Eltern von den Schließungen besonders betroffen waren. Mit Beginn des neuen Schuljahrs im August startete landesweit wieder der reguläre Unterricht. Wegen akuter Corona-Fälle wurden mehrere Klassen und ihre Lehrer aber direkt wieder in Quarantäne geschickt. Zu Beginn dieser Woche war laut Kultusministerium eine Schule im Land wegen Corona geschlossen. Hessenweit gilt, dass Schüler wie Lehrer auf dem Schulgelände eine Alltagsmaske tragen müssen. Bei steigenden Infektionszahlen kann dies auch im Unterricht gelten.

Kultur: Die Bad Hersfelder Festspiele wurden in der 70. Jubiläumssaison abgesagt. Viele Theater- und Opernhäuser blieben bis zum Start der neuen Saison im September ganz geschlossen. Dennoch unterstützten Besucher die Häuser, indem sie auf eine Rückerstattung der Karten verzichteten – so kamen etwa in der Oper Frankfurt mehr als 110 000 Euro zusammen.

Betriebe: Um Entlassungen zu vermeiden, schickten viele Betriebe ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit. Dennoch stieg die Zahl der Arbeitslosen seit März. Im August wurden 208 467 Arbeitslose in Hessen gezählt, die Quote stieg auf 6,0 Prozent. Das Land versucht, die Folgen der Krise abzufedern. Laut dem hessischen Wirtschaftsministerium sind von Anfang April bis Anfang August rund 6,6 Milliarden Euro staatliche Unterstützung an Unternehmen und Freiberufler geflossen.

Kommunen: Die Städte und Gemeinden erwarten die schlimmsten Auswirkungen nach dem 1,2 Milliarden Euro umfassenden Hilfspaket des Landes für Gewerbesteuerausfälle erst in den kommenden Jahren. David Rauber vom Hessischen Städte- und Gemeindebund rechnet damit, dass „die bösen Jahre“ erst von 2021 bis 2023 kommen. Auch beim Einkommenssteueranteil werde es Einbrüche geben. lhe

