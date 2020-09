Die Herausforderin

Stuttgart.Sie will es wissen. Susanne Eisenmann, CDU, 55 Jahre alt, seit 2016 Baden-Württembergs Kultusministerin, will Ministerpräsidentin werden. Gewinnt sie, ist die Stuttgarterin die erste Frau, die die Geschicke des Landes leitet. Und sie würde den bislang einzigen grünen Ministerpräsidenten der Bundesrepublik, Winfried Kretschmann, vom Thron stoßen. Dazu kommt: Bei der Landtagswahl am 15. März 2021 steht für die CDU alles auf dem Spiel. Für die Partei wäre es ein politisches Drama, würde sie nach 2011 und 2016 zum dritten Mal in Folge nicht von der Villa Reitzenstein aus regieren.

Doch wie will Eisenmann gewinnen? Um sich dieser Frage anzunähern, empfiehlt sich ein Besuch ihrer Tour „Eisenmann will’s wissen“, bei der sie alle 70 Landtagswahlkreise im Südwesten besucht. Beim Auftakt in der Heidenheimer Voith-Arena vor wenigen Tagen kamen rund 150 Besucher. Impulsgeber des bürgernahen Formats der Südwest-CDU ist Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, der die letzte Landtagswahl damit erfolgreich bestritt: „Direkt: Kretschmer im Gespräch mit ihrer Gemeinde.“ Keine langen Reden, Bürger können ihre Sorgen loswerden, der Politiker gibt sich im lockeren Gespräch verständnisvoll.

Eisenmann will zuhören, will erfahren, was den Bürgern auf den Nägeln brennt. Vorbei soll die Zeit sein, in der alte CDU-Granden im Hinterzimmer besprechen, was das Volk will oder zu wollen hat. Das erinnert etwas an die „Politik des Gehörtwerdens“, die Eisenmanns Rivale Kretschmann seit Jahren propagiert.

Selbstkritische Züge

In Heidenheim nimmt sich Eisenmann mehr als zwei Stunden Zeit, um auf die Bürger einzugehen. Das Gros der Fragen kommt zur Bildungspolitik, was kein Wunder ist, schließlich ist dies als Kultusministerin ihre zentrale Zuständigkeit. Es geht um die IT-Ausstattung an Schulen, das Fiasko mit der digitalen Bildungsplattform, um Corona-Vorgaben in Kitas und Schulen – aber auch um Themen wie marode Straßen.

Die Bildungspolitik ist in Corona-Zeiten auch Eisenmanns möglicher wunder Punkt. Schließlich zeichnen vor allem Gewerkschaftsvertreter ein düsteres Bild von der Situation an Schulen, was für die Wahlchancen gefährlich werden könnte. Sie sieht es aber anders. Eisenmann betrachtet die Kultuspolitik eher als die Chance, um sich auf einem zentralen Feld mit landespolitischen Zuständigkeit zu profilieren. „Ich habe ein Ressort mit einem Etat von 13 Milliarden“, untermauert sie ihren Gestaltungswillen mit Zahlen.

Beim Auftakt der Tour Eisenmanns in Heidenheim richten der dortige Oberbürgermeister und Landrat lobende Worte und Finanz-Wünsche an die Ministerin. „Das ist hier kein Gespräch mit dem Landrat, dem Oberbürgermeister und dem Landtagskandidaten“, sagt Eisenmann zu den Zuhörern, klar und bestimmend. Sie hat in der Vergangenheit manche mit ihrer direkten – Kritiker sagen sogar ruppigen – Art vor den Kopf gestoßen. Bei „Eisenmann will’s wissen“ zeigt sie aber ein anderes Gesicht. Sie gibt sich selbstkritisch. „Wir müssen bei der Umsetzung von Bauprojekten viel schneller sein“, sagt sie, als ein Besucher die lange Dauer beklagt. Sie erklärt, dass es bei der Lehrerversorgung viele Probleme zu lösen gibt, oder gibt zu, Corona-Verordnungen oft zu kurzfristig veröffentlicht zu haben.

Eine Politikerin versteht die Sorgen der Bürger – die Liste könnte an dem Abend problemlos fortgesetzt werden. Eisenmann kann sich durchaus Hoffnung machen, Regierungschefin zu werden. Die Umfragewerte für die Südwest-CDU – auch beeinflusst vom Bundestrend der Partei – waren zuletzt positiv, bei einer Befragung von Insa vor wenigen Tagen lag sie mit 31 Prozent sogar drei Prozentpunkte vor den Grünen.

Mehr zur Mitte ausrichten

Gelingt Eisenmann der Coup, würde er die Karriere einer Frau krönen, die 14 Jahre lang das Büro von Günther Oettinger in seiner Funktion als Landtagsfraktionschef leitete. Danach wurde sie Stuttgarts Schulbürgermeisterin, ehe sie CDU-Landeschef Thomas Strobl 2016 in das grün-schwarze Kabinett holte. Da Strobl Partei und Landtagsfraktion der Südwest-CDU nicht hinter sich bringen konnte, öffnete sich die Türe für Eisenmann immer mehr. Im April 2019 machte Eisenmann Strobl klar, dass sie mit Blick auf die Spitzenkandidatur das Feld nicht räumen werde. Am Ende zog die Frau an Strobl vorbei, die er gegen Widerstände in der CDU-Landtagsfraktion ins Amt gehievt hatte.

Zu Eisenmanns engstem Kreis zählen neben ihrem Mann, Oettingers früherem Regierungssprecher Christoph Dahl, auch Kultus-Amtschef Michael Föll und Manuel Hagel, Generalsekretär der Südwest-CDU. Mit Hagel, der digital denkt, stimmt sie jeden Schritt ab. Die beiden besuchten erfolgreiche Wahlkämpfer – von Österreichs ÖVP, Bremens und Sachsens CDU bis hin zu den Sozialdemokraten in Dänemark. Das Motto: Was anderswo erfolgreich war, kann auch hier funktionieren.

Eisenmann und Hagel wollen die Südwest-CDU erneuern – und mehr zur Mitte hin ausrichten. Ihre Analyse zugespitzt: Die CDU ist zu alt, zu männlich – und zuletzt mit den gesellschaftlichen Entwicklungen nicht mitgekommen. „Wir wollen nicht alles anders, aber vieles besser machen“, gibt Hagel die Marschrichtung vor. Mit diesem Spruch hatte die SPD mit Gerhard Schröder 1998 das Ende der 16-jährigen Kanzlerschaft Helmut Kohls eingeleitet.

