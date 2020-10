Die Integration von Flüchtlingen fällt nach wie vor schwer

Gießen.1370 Menschen an einem Tag. So viele kamen am 28. Oktober 2015 nach Hessen, um hier Asyl zu suchen. Das Datum markiert einen der Höhepunkte der Zeit, die Flüchtlingskrise genannt wurde und die nun, fünf Jahre später, auch wegen Corona weit weg zu sein scheint. Doch die Integration der Menschen bleibt eine Daueraufgabe – und wird durch die Pandemie nicht einfacher. Bei manchen Geflüchteten sei in den vergangenen Jahren alles nach Plan gelaufen, erzählt Robert Schönzart, Geschäftsführer des Gießener Vereins „an.ge.kommen“, der Migranten mit verschiedenen Angeboten beim Einleben unterstützt. „Sie sind angekommen, haben Jobs, sprechen einigermaßen Deutsch, haben Kontakt zur Ankunftsgesellschaft – aber ganz, ganz viele eben nicht.“

Die Corona-Krise mit weggefallenen Möglichkeiten für Treffen und Austausch habe zur zusätzlichen Isolation beigetragen. „Im Großen und Ganzen fehlt es an weiteren Verbindungspunkten zur Gesellschaft und Arbeit“, sagt Schönzart. Der Verein bietet etwa Sprachkurse an, individuelle Begleitung oder offene Treffen. Die aktuelle Zahl der Flüchtlinge ist kaum vergleichbar mit der Situation 2015. Hessen hat in diesem Jahr nach Angaben des Sozialministeriums bislang 3630 Asylsuchende aufgenommen (Stand 25. Oktober). Insgesamt seien 5235 Geflüchtete in den hessischen Erstaufnahmeeinrichtungen registriert worden – ein Teil von ihnen wird auf andere Bundesländer verteilt. Vor fünf Jahren erreichten täglich Hunderte Asylsuchende Hessen. Den Höchststand registrierten die Behörden am 28. Oktober 2015 mit 1370 Menschen an einem einzigen Tag – so viel wie nie.

„Große Herausforderung“

Die starke Zuwanderung von Asylsuchenden im Jahr 2015 sowie 2016 „war auch für unser Land und die hessischen Kommunen eine große Herausforderung“, heißt es aus dem Sozialministerium in Wiesbaden mit Blick auf die Unterbringung und Versorgung der Menschen damals sowie auf die folgenden Maßnahmen wie Sprachkurse, Qualifizierung oder Eingliederung in den Arbeitsmarkt. „Die Landesregierung arbeitet nach wie vor intensiv an der Integration der Geflüchteten. Auch die Kommunen, die Zivilgesellschaft und die Geflüchteten selbst erbringen hier enorme Anstrengungen.“ Die Integration in das Bildungs- und Erwerbssystem sei eine mittel- bis langfristige Aufgabe.

Aus Sicht des Hessischen Flüchtlingsrates ist noch einiges zu tun – gerade bei der Unterbringung der Menschen. Ob Neuankömmlinge oder Flüchtlinge, die bereits länger hier sind: Große Sammelunterkünfte seien ein Problem, sagt Geschäftsführer Timmo Scherenberg. Solche „großen Kisten“ seien auch schon vor Corona keine gute Idee gewesen. Die Bewohner würden so „deutlich desintegriert, die Leute haben keine Privatsphäre, man kommt auch nicht mit deutscher Sprache in Kontakt“. Es müsse eine zeitliche Höchstgrenze für die Unterbringung in solchen Unterkünften geben, sagt Scherenberg. „Die Flüchtlinge sind ganz normale Leute. Es gibt keinen Grund dafür, dass sie in diesen Sonderunterkünften wohnen müssen.“ Die Menschen müssten eigentlich in einer eigenen Wohnung leben können.

Der Flüchtlingsrat sieht auch Defizite bei der Integration: Jetzt seien die Leute schon so lange hier. Doch es werde immer noch versucht, ihnen eine Integration „so schwer wie möglich zu machen“, sagt Scherenberg etwa mit Blick auf den Arbeitsmarkt. Robert Schönzart vom Gießener Verein „an.ge.kommen“ wünscht sich, dass die Gesellschaft nicht aufgibt – und dass mehr in die soziale Arbeit vor Ort, in den Stadtteilen, investiert wird. lhe

