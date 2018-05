Die Jagd auf Schulschwänzer

Anzeige

Von 2011 bis 2016 erhielt die Stadt dabei insgesamt 100 000 Euro an Bußgeldern wegen Schulschwänzens am Ferienanfang oder -ende. Die Stadt Stuttgart registriere pro Jahr etwa 300 Schulverstöße dieser Art, so Matis, angezeigt werden sie in der Regel durch die Schule, im Einzelfall auch durch die Polizei. Dazu müssen die Beamten in Verdachtsfällen vor Ort aber erst einmal ermitteln.

Konkrete Zahlen fehlen

Besteht überhaupt tatsächlich an diesem Tag Schulpflicht? In welcher Schule? Weiß die Schule über die Abwesenheit Bescheid, hat die Familie eine Einverständniserklärung dabei? Dem Kultusministerium selbst liegen zwar alljährlich zu Ferienzeiten Rückmeldungen über plötzlichen Schülerschwund vor, aber keine konkreten Zahlen, berichtet eine Sprecherin. Und Saskia Bredewald, Pressesprecherin der Bundespolizeiinspektion am Stuttgarter Flughafen, kann sich ein Schmunzeln auf die Frage nach gezielten Schulschwänzerkontrollen nicht verkneifen. „Grundsätzlich gilt es, die Verhältnismäßigkeit zu beachten. Beim Schulschwänzen handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit, und für die ist die Bundespolizei schon mal gar nicht zuständig.“

Tätigkeitsschwerpunkt der rund 360 Bundespolizisten am Landesflughafen seien die Bereiche Luftsicherheit und Grenzkontrollen. „Vielleicht fällt da mal jemand im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle auf und es wird nachgefragt, aber gezielte Kontrollen machen wir hier definitiv nicht.“ Das bestätigt auch das Innenministerium für die Landespolizei: „Die Polizei in Baden-Württemberg macht keine gezielten Schulschwänzer-Kontrollen auf Flughäfen und Bahnhöfen“, sagt ein Sprecher auf Anfrage. Natürlich gebe es vor Ferienbeginn Zufallstreffer. „Aber wir haben keine Erkenntnis darüber, dass das ein Massenphänomen ist“, so der Sprecher. „Was uns mehr beschäftigt, sind die Streuner im Alltag, die den Vormittag lieber an der Spielekonsole im Laden verbringen.“

