Die Jagd nach Corona-Betrügern

Stuttgart.Manche geben eine falsche Identität an, andere verwenden die Gelder für private Zwecke: Nachdem das Land Corona-Soforthilfen für Unternehmen mit Liquiditätsengpässen ausbezahlt hatte, sind die Staatsanwaltschaften auch etlichen schwarzen Schafen auf der Spur. Laut einer bislang unveröffentlichten Erhebung des Stuttgarter Justizministeriums, die dieser Redaktion vorliegt, wurden im Südwesten bislang 297 Ermittlungsverfahren gegen Firmen eingeleitet, bei denen im Zuge der Prüfung der Anträge auf Liquiditätshilfen Unregelmäßigkeiten festgestellt worden sind.

Wird ein Subventionsbetrug nachgewiesen, drohen den Verantwortlichen neben Geldstrafen bis zu fünf Jahre Haft. „Es ist völlig inakzeptabel, wenn sich gewisse Personen an Hilfsgeldern zu bereichern versuchen, die eigentlich für die Rettung von Unternehmen vorgesehen sind“, sagt Baden-Württembergs Justizminister Guido Wolf (CDU). Das Programm zu Corona-Soforthilfen für kleine und mittlere Unternehmen des Landes ist bereits Ende Mai ausgelaufen. Es war gestaffelt nach der Zahl der Beschäftigten.

Ministerin zuversichtlich

Einzelne Firmen konnten Einmalzahlungen in Höhe von bis zu 30 000 Euro erhalten. Nach Angaben des Stuttgarter Wirtschaftsministeriums sind landesweit rund 280 000 Anträge eingegangen, von denen bis Ende Juli etwa 245 000 positiv beschieden worden sind. Insgesamt haben die Firmen Liquiditätshilfen in Höhe von rund 2,2 Milliarden Euro erhalten. Wie in anderen Teilen Deutschlands kam es aber auch in Baden-Württemberg zu einzelnen Betrugsversuchen. Laut dem Justizministerium gibt es inzwischen in fast allen der landesweit 17 Staatsanwaltschaften Ermittlungen gegen Unternehmen.

Unter den bis zum 10. August eingegangenen knapp 300 Verfahren gibt es 41 Fälle, bei denen wegen Identitätstäuschungen ermittelt wird. Hier beantragen Täter etwa Corona-Soforthilfen im Namen eines Unternehmens – und geben in dem Antrag ein eigenes Konto an. Weiter wird bei etlichen Fällen von klassischem Subventionsbetrug ermittelt, sagte eine Sprecherin des Justizministeriums. Hier würden Firmen, die schon vor der Corona-Krise in Schwierigkeiten waren, versuchen, Geld zu erschwindeln. Dies geschehe oft dadurch, dass ein Auszahlungskonto einer anderen Person – oft eines Familienmitglieds – angegeben werde, um bereits bestehende Liquiditätsprobleme zu vertuschen.

Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) bewertet es positiv, dass es im Vergleich zur Vielzahl der Anträge bislang nur wenige Ermittlungen gibt: „Mit unserem zweistufigen Bewilligungsverfahren konnten wir in Baden-Württemberg massive Betrugsdelikte vermeiden und sicherstellen, dass die Soforthilfe dort ankam, wo sie wirklich gebraucht wurde.“

