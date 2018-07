Die Jungen verlangen ein Zehntel der Macht

Anzeige

Für Bernickel tickt die SPD am Puls der Zeit vorbei. „Zuletzt war die SPD kommunikativ zu sehr auf die soziale Gerechtigkeit fokussiert. Die Menschen haben uns hier nicht richtig verstanden“, kritisiert sie die Schwerpunktsetzung gerade für Baden-Württemberg. In ihrem ersten Jahr will die Juso-Vorsitzende dagegen ihren Schwerpunkt bei Umweltschutz und Klimapolitik setzen. Das zukunftsweisende Thema habe man zu sehr den Grünen überlassen.

Kritik an Generalsekretärin

Für die Krise der SPD hat auch sie „kein Patentrezept“. Die Partei ducke sich zu oft weg, nicht nur in der Spitze, auch in der Basis. Nachholbedarf sieht sie bei der Generalsekretärin Luisa Boos. Neben SPD-Landeschefin Leni Breymaier müsse auch Boos die Partei in der Öffentlichkeit präsentieren.

Bei der noch laufenden Aufarbeitung der 12,7-Prozent-Schlappe bei der Landtagswahl im März 2016 wird nach Bernickels Ansicht in der Partei zu viel geredet und zu wenig geändert. „Ich befürworte die Abschaffung der Flügel in der SPD. Solche Parallelstrukturen binden einfach zu viele personelle Ressourcen. Die Beschäftigung mit Vereinigungen wie der Demokratischen Linken bringt uns nicht weiter.“

Die Jusos wollen in der Südwest-SPD ein größeres Stück der Macht. Bernickel fordert eine Jugendquote bei allen Wahlen mit Kandidatenlisten: „Zehn Prozent aller aussichtsreichen Plätze müssen für jüngere Kandidaten reserviert werden. Die Jusos sind die Zukunft der Partei.“ Bild: dpa

