„Die künstliche Intelligenz wird unser Leben ändern“

Stuttgart.Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister–Kraut gerät ins Schwärmen. „Der breite Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) bietet für die Wirtschaft im Südwesten herausragende Wachstumschancen“, betont die CDU-Politikerin gestern beim großen Digitalisierungsgipfel ihres Hauses mit 1800 Besuchern.

Mathias Kammüller, beim Maschinenbauer Trumpf im Vorstand für die Digitalisierung freigestellt, führt den Kongressbesuchern die Möglichkeiten vor. Durch den Einsatz von KI hat das Unternehmen aus Ditzingen bei Stuttgart die Bestellzeiten für Stanzwerkzeuge von vier Tagen auf nur noch vier Stunden verkürzt und den Prozess stark vereinfacht. „Nur so konnten wir den Standort im Hochlohnland halten“, sagt Kammüller.

Aber die Herausforderung sei auch für den Weltmarktführer für Stanzmaschinen groß, warnt Kammüller. Die Informationstechnologie müsse neu ausgerichtet werden, und es sei schwer, die notwendigen Fachkräfte zu bekommen: „Der Prozess ist viel aufwendiger als erwartet.“ Mehr als 200 Projekte im Bereich Digitalisierung liefen, das seien „zu viele“, sagt der Mann von Vorstandschefin Nicola Leibinger-Kammüller.

Revolution in der Medizin

„Künstliche Intelligenz wird alles ändern“, betont Experte Jürgen Schmidhuber. Der Forscher gilt als KI-Papst, der bei der Entwicklung von selbstlernenden Netzwerken führend ist. Maschinen seien inzwischen bei der Krebserkennung besser als Menschen. „Die ganze medizinische Diagnostik wird revolutioniert“, beschreibt er ein weiteres Einsatzgebiet von KI.

„Die Maschinen müssen wie ein Baby sich selbst Probleme stellen und lösen“, erklärt Schmidhuber. Unter der Anleitung seiner Mitarbeiter habe zum Beispiel ein künstliches Skelett sich das Laufen beigebracht. „Maschinen werden lernen, bessere Maschinen zu sein.“

Schmidhuber gehört zu den Optimisten, die für Europa gute Chanchen im Wettbewerb mit den US-Giganten wie Amazon, Google oder Microsoft sehen. „Wenn es um die Veränderung der Produktion geht, ist Baden-Württemberg super gut aufgestellt“, verweist er auf die hiesigen Branchenführer Maschinenbau und Autoindustrie. Schon 1994 sei in Deutschland das erste selbstfahrende Auto auf der Straße gewesen, und zwar dreimal so schnell wie das Googleauto von heute.

Das ist Wasser auf die Mühlen von Ministerin Hoffmeister-Kraut. „Es gibt keinen Grund, in Panik oder Schockstarre zu verfallen“, sagt sie in ihrer Rede. Um bei KI in der Champions-League spielen zu können, sei aber eine massive Ausweitung der staatlichen Förderung notwendig: „Wir erwarten ein größeres Engagement der Bundesregierung.“ Dass Bundesfinanzminister Olaf Scholz die eingeplanten Gelder von drei auf eine halbe Milliarde Euro zusammenstreichen will, gehe gar nicht.

Hoffmeister-Kraut weiß, dass die Landesregierung auf diesem Zukunftsgebiet mit Geld nur wenig erreichen kann. 20 Millionen Euro hat der Ministerrat kurz vor dem Digitalisierungsgipfel für konkrete Projekte freigegeben, die Hälfte ist für den Mittelstand reserviert. In neuen Popup-Laboren sollen Firmen wochenweise ihre Ideen mit Wissenschaftlern diskutieren und testen.

Experte Schmidhuber kann sich da den Hinweis nicht verkneifen, dass allein die chinesische Metropole Schanghai mit zehn Milliarden die Digitalisierung voranbringen will. Einig sind sich der Wissenschaftler und die Politikerin aber in der Einschätzung, dass Europa zwischen den US-Konzernen und der chinesischen Konkurrenz einen eigenen Weg finden muss. Schmidhuber ist überzeugt, dass „KI eine sehr demokratische Sache wird“.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 12.04.2019