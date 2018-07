Die meisten rechtsmotivierten Straftaten gibt es im Raum Ludwigshafen

Anzeige

Ludwigshafen.Die gute Nachricht: Es gab im vergangenen Jahr weniger Gewaltdelikte potenziell rechter Täter in Rheinland-Pfalz. Andere Straftaten stiegen aber. Die regionalen Spitzenreiter finden sich in der Pfalz und im Raum Koblenz.

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Die meisten fremdenfeindlichen rechten Straftaten in Rheinland-Pfalz hat die Polizei im vergangenen Jahr im Raum Ludwigshafen gezählt. Im Rhein-Pfalz-Kreis rund um die zweitgrößte Stadt des Landes kamen 36 Delikte zusammen, in Ludwigshafen waren es 35 Delikte. Das geht aus der Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage aus der Grünen-Landtagsfraktion hervor. 35 Fälle zählten die Beamten auch im Kreis Mayen-Koblenz. Die wenigsten politisch motivierten Straftaten von Rechts gab es 2017 in Worms mit drei Fällen, gefolgt von Neustadt an der Weinstraße mit fünf und Zweibrücken und dem Kreis Cochem-Zell mit sieben Fällen.

Die Zahl fremdenfeindlicher rechter Straftaten ging im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz erneut zurück. Die Polizei zählte zwischen Westerwald und Pfalz 635 Straftaten potenziell rechtsmotivierter Täter. Im Jahr 2016 registrierten die Beamten 693 Fälle. Schon damals war die Zahl zurückgegangen: Im Jahr 2015 waren es noch 701 Straftaten politisch motivierter Kriminalität von Rechts.