Die Mobilitätswende kommt unter Hermann nur schleppend in Gang

Winfried Hermann ist an seinen Zielen gescheitert. Zumindest daran gemessen, was sich der Grünen-Politiker 2011 zu Beginn seiner ersten Amtszeit im baden-württembergischen Verkehrsministerium selbst vorgenommen hatte. Dem Magazin ,,Fairkehr“ des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) verriet Hermann damals im Interview, woran man in fünf Jahren – also 2016 – erkennen solle, dass ein Grüner als Verkehrsminister im Land gewirkt habe: „Baden-Württemberg soll sich einen Namen erworben haben als fußgänger- und fahrradfreundliches Land, der ÖPNV soll kundenfreundlicher werden, und in den Köpfen den Menschen im Land soll ein Mobilitätsumdenken eingesetzt haben“.

Das hatte sich der Verkehrspolitiker und Bahnexperte damals vorgenommen, als er von der Berliner Bühne der Bundespolitik in die Landespolitik und in Kretschmanns erstes Kabinett wechselte. Vor allem für die CDU im Autoland wurde Hermann mit seinem erklärten Ziel, das Auto zugunsten anderer Verkehrsmittel zurückdrängen zu wollen, damit sofort zum Feindbild. Verbotsminister, Autohasser, personifizierte Feststellbremse, grüner Ideologe – kein anderer grüner Minister wurde derart offensiv angefeindet wie der Mann mit dem Brilli im Ohr.

Es zeigt sich: Auch nach zehn Jahren Winfried Hermann im Verkehrsministerium ist das Auto immer noch für die meisten Bürger unverzichtbar, steckt die Verkehrswende in den Kinderschuhen, lässt das Tempolimit auf den Autobahnen auf sich warten, sind die Verkehrsemissionen viel zu hoch, die Zahl der zugelassenen Elektrofahrzeuge gering und stehen die Autos mehr als je zuvor im Stau.

Trotz der großen Anstrengungen der grün geführten Landesregierung und der Kommunen, die Verkehrswende und eine neue Mobilität in Gang zu bringen, ist für die übergroße Mehrheit der Menschen im Südwesten Verkehr vor allem immer noch individueller Autoverkehr. Gleichzeitig gestaltet sich der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und der Kapazitäten schwierig, vor allem im ländlichen Raum fehlen alternative Mobilitätsangebote zum eigenen Auto.

Zu wenig Geld für Infrastruktur

Knapp jeder Dritte stellt der Verkehrspolitik der grün-schwarzen Landesregierung dennoch ein gutes Zeugnis aus, 39 Prozent der Bürger bewerten sie kritisch – aber ein Drittel weiß zu wenig darüber, um sich ein Urteil zu bilden. Dieses Bild zeigt der zweite Teil des BaWü-Checks der baden-württembergischen Tageszeitungen, bei dem das Institut für Demoskopie Allensbach diesmal die Bürger zur Verkehrspolitik des Landes, zum Zustand der Verkehrsinfrastruktur und zu den aus ihrer Sicht größten verkehrspolitischen Herausforderungen befragte.

Wenn knapp zwei Drittel der Bürger (64 Prozent) der Auffassung sind, dass in den letzten Jahren zu wenig in Verkehrsinfrastruktur investiert wurde, meinen sie damit vor allem den Bau und Erhalt von Straßen und Brücken – und nicht Radwege und Schiene. Mehr Radwege oder Car-sharingangebote stehen auf der Wunschliste dagegen weit unten. Die Wahrnehmung, dass das Land zu wenig Geld in die Infrastruktur steckt, hat sich in Hermanns Amtszeit als Verkehrsminister sogar deutlich verstärkt. 2015 hielt in einer Landesstudie des Allensbacher Instituts noch jeder Fünfte die Investitionen des Landes für ausreichend, beim BaWü-Check des Jahres 2020 sind es nur noch neun Prozent der Bürger.

Matthias Lieb, Landesvorsitzender des VCD, begleitet Hermanns Wirken schon einige Jahre. Sein Urteil fällt insgesamt positiv aus. „Es ist schon deutlich erkennbar, dass es in der Verkehrspolitik ein Umdenken gegeben hat, es wurden die richtigen Themen gesetzt“. Der BaWü-Check zeigt, dass dies vor allem bei den nachwachsenden Generationen. Für sie ist etwa der Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel doppelt so wichtig wie der Ausbau von Straßen und die Bereitschaft, auf Elektroautos umzusteigen, deutlich höher als bei älteren Befragten. Mittlerweile gibt es auch eine Mehrheit in der Bevölkerung für ein Tempolimit. Immerhin dieses Ziel hat Winfried Hermann nach zehn Jahren erreicht.

