Die nächste AfD-Abwahl?

Mainz.Auf AfD-Politiker Joachim Paul könnte eine weitere Abwahl zukommen. Die Fraktionen von SPD, Grünen und CDU halten ihn auch als Mitglied des Kuratoriums der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz für nicht mehr tragbar. Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Martin Haller, teilte mit, es gebe Hinweise, die nahelegten, dass Paul eine Nähe zu „Demokratiefeinden“ habe.„Die AfD-Fraktion sollte Joachim Paul daher umgehend aus dem Kuratorium abziehen.“ Fraktionschef Uwe Junge sei gefordert.

Paul war am Dienstag mit den Stimmen der Vertreter von SPD, CDU, FDP und Grünen als Vorsitzender des Landtagsausschusses für Medien, Digitale Infrastruktur und Netzpolitik abgewählt worden. Sie sehen bei dem 49-Jährigen, der am Samstag bei einem AfD-Parteitag in Bingen auch Landesvorsitzender seiner Partei werden will, Hinweise zu rechtsextremem Gedankengut. Etwa gibt es den Vorwurf, dass er einen Beitrag für eine NPD-nahe Zeitschrift verfasst habe. lrs

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 14.11.2019