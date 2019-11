Die neue Lust am Demonstrieren

Frankfurt/Kassel.Für Klimaschutz, gegen rechts, für rechts, für Europa, gegen Krieg: In Hessens Großstädten wird so oft demonstriert wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Einige Kommunen rechnen mit einem Rekord an Demos, Kundgebungen und Mahnwachen. Politikwissenschaftler Wolfgang Schroeder sieht das positiv: „Diese Entwicklung zeigt, dass wir eine aktive Gesellschaft sind, in der Partizipation nicht nur über Wahlen läuft, sondern auch über öffentlich artikulierten Protest.“

Gleichzeitig steigt aber die Belastung für Behörden und Polizei. Seit Jahren registrieren große Städte in Hessen immer mehr Anmeldungen von Versammlungen auf Straßen und Plätzen. Spitzenreiter ist Frankfurt. Innerhalb von 20 Jahren hat sich die Zahl der Anmeldungen von 260 auf zuletzt 1813 vervielfacht. 1741 Versammlungen fanden letztendlich statt. Laut Ordnungsamt wird es am Jahresende voraussichtlich einen neuen Höchstwert geben.

Ein „Klassiker“ der Demonstrationen ist gewissermaßen die Montagsdemo der Fluglärmgegner, die zum 300. Mal stattfand. Deutlich weniger Demonstrationen, aber ähnliche Steigerungen meldet Kassel. In Nordhessen gab es Ende der 1990er durchschnittlich 30 bis 40 Versammlungen. Heute sind es über 180. In Gießen hat sich die Zahl der angemeldeten Kundgebungen und Demonstrationen innerhalb von zwei Jahren mehr als verdoppelt. Von 90 im Jahr 2017 auf bisher 203 (2019). Höchstwerte erwartet man auch in Darmstadt (bisher 178) und Wiesbaden (138).

Fahrradaktivisten und Veganer

Die Motive der Demo-Anmelder sind oft ähnlich. „In Darmstadt gibt es einen sehr aktiven kurdischen Verein, der regelmäßig Kundgebungen anmeldet“, sagte ein Stadtsprecher. Weitere große Gruppen stellten die Fahrradaktivisten, Tierschützer und Veganer, die Pro-Europa-Bewegung „Puls of Europe“ und die Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“. In Wiesbaden treiben Tierschutz und Massentierhaltung, Klimawandel und Klimaschutz, Tierrechte und Veganismus Menschen auf die Straße. Neu sei, dass sich die Generationen nicht konfrontativ gegenüberstünden, sondern sich positiv aufeinander bezögen. „Das haben wir in dieser Form in der jüngeren deutschen Geschichte noch nicht gehabt“, sagt der Kasseler Politologe Wolfgang Schroeder. Gleichzeitig befeuert die unsichere Weltlage den Drang zum Demonstrieren: „Wir haben eine problematische Kumulierung (Anhäufung, Anm. d. Red.) von politischen und sozialen Konfliktlagen, die alle gleichzeitig die öffentliche Arena prägen: multiethnische Konflikte, soziale Fragen, Klimakrise, Verkehrsfragen, Europa, gegen rechts“, sagt Schroeder.

Weltpolitik polarisiert

Für den Staat steigt aber der Aufwand, Sicherheit zu gewährleisten. Es entstünden Abstimmungen mit anderen Ämtern, der Polizeibehörde und den Leitern der Kundgebung, sagt Ralf Wagner vom Wiesbadener Ordnungsamt. In der Frage, ob mit mehr Demos auch die Zahl der Gewalttaten gegen Einsatzkräfte steigt, verweist das Innenministerium Wiesbaden auf die allgemeine Statistik, nach der die Zahl der Übergriffe gegen Polizisten 2018 erneut anstieg.

„Extrem gewalttätige Demos gab es schon immer“, erklärt Andreas Grün, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. Heute seien es vor allem weltpolitisch Themen, bei denen es gefährlich werde. „Da haben wir die größten Probleme, weil nicht mehr nur Teilnehmer aus dem näheren Umfeld kommen.“ So reisten für Großdemos Teilnehmer aus ganz Europa an, zum Teil auch gewalttätige, „besonders auch aus dem linken Spektrum“.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 12.11.2019