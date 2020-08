Die Schwächsten trifft es hart

Wiesbaden/Frankfurt.Die Corona-Krise trifft vor allem auch die armen, sozial schwachen und pflegebedürftigen Menschen und hat die Helfer vor immense Aufgaben gestellt. Trotz aller Hilfe von Bund, Land und Kommunen sehen Verantwortliche noch Probleme und Langzeitfolgen.

Altenpflege

Die Pandemie wird die Altenpflegeeinrichtungen nach Auffassung des Geschäftsführers der Awo-Nordhessen, Michael Schmidt, noch weit über dieses Jahr hinaus beschäftigen. „Wir haben nach meiner Auffassung ein hartes Halbjahr vor uns. Das wird ein Marathon“, sagt der Vorsitzende des Arbeitskreises Gesundheit, Pflege, Senioren bei der Liga der Freien Wohlfahrtspflege Hessen. Am Anfang habe die Sorge um die Schutzausrüstungen gestanden. Dies habe man bewältigt. Eines der großen Probleme: „Wir sind am Limit mit den Mitarbeitern.“ Der nicht zu deckende Personalbedarf spiegele sich nicht im Krankenstand wieder. „Wir haben versucht eine Vereinsamung zu vermeiden“, berichtet Schmidt über die Bewohner von Pflegeheimen. Die Menschen seien angewiesen auf ihre familiären Kontakte. Jetzt gebe es drei Besuche in der Woche, aber dies müsse auch erstmal alles organisiert werden. Das größte Problem sind die Corona-Tests. Die Gesundheitsämter würden bei Pflegeeinrichtungen unterschiedlich handeln. „Regelmäßige Tests der Mitarbeiter gibt es nicht, nur, wenn Symptome da sind.“

Telefonseelsorge

„Das Leiden wird größer“, sagt Christiane Rieth vom Leitungsteam der Telefonseelsorge in Darmstadt über die Auswirkungen der Corona-Krise. „In den ersten Wochen hatten wir mehr zu tun.“ Jetzt sei die Seelsorge wieder auf dem alten Niveau angekommen. Damit hat sich die Situation aber keineswegs entspannt. Depressive würden noch depressiver, Einsame würden noch einsamer, trockene Alkoholiker hätten das Trinken wieder angefangen und Angstpatienten würden sich und ihr Umfeld in Pandemie-Zeiten verrückt machen. Menschen hätten Angst vor dem Job-Verlust und umgekehrt nage an Arbeitgebern die Last, Menschen zu entlassen.

Einsamkeit sei bei psychischen Erkrankungen schon immer eines der Hauptthemen gewesen. „Aber das ist jetzt noch krasser. Wir brauchen niedrigschwellige Kontaktmöglichkeiten.“ Ob die Suizidrate steigen werde, könne man erst in geraumer Zeit sagen.

Tafeln

Im März wurden nach Angaben des Vorsitzenden der Tafeln Hessen, Willi Schmid, 50 von 57 Einrichtungen beim Lockdown geschlossen. Gründe hierfür waren Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen sowie die Altersstruktur der rund 5000 ehrenamtlichen Mitarbeiter, die mit 70 plus selbst zur Risikogruppe gehören. Die rund 100 000 regelmäßig bei den Tafeln Lebensmittel holenden Menschen im Bundesland konnten nicht kommen. Gleichzeitig konnten Kinder nicht in Kitas oder Schulen essen. „Die Menschen sind in eine große Notlage gekommen. Und auch die Tafeln waren in Not, weil die laufenden Kosten weiterliefen.“ Da habe das Land mit 1,25 Millionen Euro unter die Arme gegriffen. Nun habe es eine Vielzahl von Neuanmeldungen gegeben. Bei einer befürchteten zweiten Welle glaubt Schmid nicht an einen so radikalen Schnitt wie im März.

Behindertenwerkstätten

„Es ist momentan eine große Herausforderung, wie organisieren wir ein Arbeitsleben unter Hygienemaßnahmen“, sagt der Leiter der Geschäftsstelle der Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für behinderte Menschen in Hessen, Jörg Heyer. Es gebe Menschen, die bedingt durch ihre Behinderungen keinen Mundschutz tragen könnten. Einerseits hätten Behinderte gesagt, sie hätten Angst vor Corona, andererseits hatten vor allem psychisch behinderte Menschen Angst ihr soziales Umfeld zu verlieren. „Es war schwer zu vermitteln, warum andere arbeiten gehen dürfen.“

Infolge der Pandemie wurden nach Angaben des hessischen Sozialministeriums Behindertenwerkstätten Betretungsverbote ausgesprochen. In Hessen habe sich der Landeswohlfahrtsverband bereit erklärt, die kalendertägliche Vergütung für die Dauer dieses außergewöhnlichen Zustandes weiter zu zahlen, damit die Betreuung der betroffenen Menschen sichergestellt werden konnte. „Der Anspruch des Werkstattmitarbeiters auf Zahlung seines Arbeitsentgeltes bestand auch während des Betretungsverbotes“, sagte eine Sprecherin des Ministeriums.

Obdachlosenhilfe

„Die Wohnungslosen haben in der Krise gelitten, sie haben keine Unterkünfte gefunden“, sagt der Leiter des Arbeitskreises Armut, Flucht und Migration bei der Wohlfahrtspflege, Stefan Gillich. Mittlerweile gebe es wieder einen kontrollierten Einlass in Tagesunterkünfte mit Verpflegung oder auch der Möglichkeit, Wäsche zu waschen. „Insgesamt ist es bei den Obdachlosen erstaunlich gut gegangen“, sagt Gillich. Positiv sei, dass Kommunen sich auch um obdachlose Armutsmigranten aus Osteuropa kümmerten, für die sie sich vorher nicht zuständig sahen.

Tierheime

Nach Angaben des Landestierschutzbundes ist die Vermittlung von Tieren aus Heimen in der Krise offenbar gestiegen. Bei den Vermittlungen würden die Heime darauf achten, was die Motivation für die Anschaffung sei. An den Tierschutzbund sind hessenweit rund 60 Heime angeschlossen. Nach Angaben des Umweltministeriums wurden sechs Tierheime mit insgesamt rund 16 000 Euro gefördert. lhe

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 05.08.2020