„Die Starken stärken“

Meersburg.Der Ort für die gemeinsame Sitzung der Regierungen von Bayern und Baden-Württemberg ist mit Bedacht ausgewählt. Das Meersburger Schloss bietet einen würdigen Rahmen für das Treffen und liefert schöne Bilder mit dem Bodensee im Hintergrund.

Markus Söder ist mit seiner Mannschaft mit dem Schiff aus Lindau herübergekommen und hat auch gleich die Kamerateams mit an Bord. Er wird unten am Hafen von seinem baden-württembergischen Kollegen Winfried Kretschmann begrüßt. Zusammen gehen die beiden Ministerpräsidenten die kurze Strecke durch die historische Altstadt zum Schloss. Die Fußgänger sind schneller als der Bus, der das bayerische Kabinett fährt. Später kann sich Söder den Hinweis nicht verkneifen, dass Kretschmann ihm das „Du“ angeboten und er das gerne angenommen habe. Auf der Schlosstreppe stellt man sich dann vor, nach der Sitzung gibt es noch einmal Gruppenfotos. So kurz vor den Ferien hat sich der Aufwand zumindest für die beiden Chefs schon gelohnt. Söder stellt dann vor den Journalisten sicherheitshalber klar: „Das war kein Sommertreffen, sondern eine strategische Sitzung.“

Eineinhalb Stunden sitzen die beiden Kabinette zusammen, mit Blick auf den beide Länder verbindenden See. Kretschmann geht anschließend im Eiltempo die technischen Zukunftsthemen durch. „Wir müssen aus dem Schlummermodus raus“, betont der Grünen-Politiker in der Pressekonferenz. Sein neuer Duzfreund tippt derweil auf dem Smartphone rum, setzt aber ein zustimmendes Lächeln auf. Der Schwabe beschreibt die beiden Bundesländer als Lokomotiven, die nicht mit Mecklenburg-Vorpommern konkurrieren würden, sondern mit dem Silicon Valley und Hongkong. Da kann der Franke Söder, der locker im Polohemd zur Sitzung erschienen ist, nur zustimmen: „Wir sind uns schon sehr ähnlich, auch wenn die Dialekte anders sind.“

Neidvoller Blick zur CSU

Die Maßstäbe sind durchaus unterschiedlich. Bei Söder ist der Bodensee schlicht „einer der schönsten Seen weltweit“. An einer Stelle versteigt er sich zu dem Hinweis, in Bayern regiere das „weltweit einzige Kabinett von CSU und Freien Wählern“. Was schon deshalb selbstverständlich ist, weil es sich bei den Christsozialen um eine bayerische Regionalpartei handelt. Wobei Kretschmann manchmal schon neidisch ist über die politischen Möglichkeiten der CSU in Berlin als eigenständiger Partner in der Groko. Wahrscheinlich ist das für ihn eines der Motive, um mit Söder die Südschiene neu zu beleben.

Einig sind sich der Grüne und der CSU-Chef, wie schon ihre Vorgänger, in ihren Forderungen gegen den Bund. Berlin müsse „die Starken stärken und nicht nur umverteilen“, betont Söder. Nachdem Baden-Württemberg und Bayern beim Wettbewerb um die Batterieforschung leer ausgingen, verlangen sie jetzt für ein „Batterienetzwerk“ in ihren beiden Ländern „mindestens 200 Millionen Euro“ von der Bundesregierung. Söder: „Da muss ein großer Wurf kommen.“ Weniger konkret sind die Ansagen über die Summen, die in beiden Landeshaushalten dafür bereitgestellt werden sollen. Söder spricht von „mindestens zweistelligen Millionenbeträgen“. Kretschmann verweist darauf, dass man schon Beschlüsse gefasst habe, aber konkreter wird er da nicht.

Zweifel an Zentralabitur

Keinen Zweifel lässt Söder, dass er vom bundesweiten Zentralabitur, wie es die baden-württembergische CDU-Kultusministerin Susanne Eisenmann ins Gespräch gebracht hat, nichts hält. Man müsse aufpassen, dass das Niveau des Abiturs dabei nicht zu sehr leide. Wobei er großzügig darüber weggeht, dass Baden-Württemberg sich in den einschlägigen Bildungsvergleichen längst von der Spitze verabschiedet hat.

Der CSU-Chef übermittelt dann seinem Unionsfreund Jens Spahn eine freundliche Warnung. Dass der sein Notfallkonzept ohne Rücksprache mit den Ländern erstellt habe, „geht so nicht im Föderalismus“. Zu ausformulierten Konzepten hat die Zeit trotz aller beschworenen Gemeinsamkeiten offenbar nicht gereicht. Die Fachminister müssten da nacharbeiten, kündigt Söder an.

Konkret immerhin sind die ausgetauschten Geschenke. Kretschmann hat einen Korb mit bayerischen Bierspezialitäten bekommen, Söder zeigt sich beeindruckt über „Wein und Schnaps“ aus der Produktion von Gütern im Besitz des Landes Baden-Württemberg.

