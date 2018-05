Die Straße als Minigolf-Parcours

Anzeige

Offenbach/Frankfurt.Souverän locht Georg Diederichs den Golfball ein, die Zuschauer applaudieren. Der 63-Jährige befindet sich allerdings nicht auf einem gepflegten grünen Rasen, sondern auf einer Straße im Offenbacher Nordend beim „Schlagloch-Minigolf“. Mit Sprühfarbe haben die Organisatoren einen Parcours mit neun Löchern markiert.

„Wir wollen die Wahrnehmung der Bewohner für ihren Lebensraum schärfen“, sagt Paola Wechs vom Verein „Stadtmenschen“, der zum Minigolf geladen hat. „Und dazu gehören hier in Offenbach auf jeden Fall die Schlaglöcher.“ In der angrenzenden Ludwigstraße ist der Teer an so vielen Stellen aufgeplatzt, dass Platz wäre für noch ein Turnier.

Wie auf jeder Minigolf-Anlage müssen die Teilnehmer mit möglichst wenig Schlägen vom Startpunkt aus das Ziel treffen. Das besteht hier mal aus einem besonders tiefen Loch in der maroden Straße, mal aus einem mit Unkraut übersäten Straßenbeet, mal aus einer tiefen Welle im Pflaster auf dem nahen Goetheplatz. Langsam kommt ein Polizeiauto heran, die Spieler halten inne. „Jetzt wollen wir aber mal was sehen!“, ermuntert der Fahrer sie über einen Lautsprecher zum Weitermachen – und setzt seine Streife kurz danach fort. Andere Polizisten halten an und mahnen die Spieler zur Vorsicht angesichts des Autoverkehrs.