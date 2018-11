Die Stunde der Strippenzieher

Stuttgart.Auch am Tag nach der chaotisch verlaufenen Urabstimmung über den künftigen Vorsitz der Südwest-SPD gehen die Wogen hoch. Nun erwägt Landtagsfraktionschef Andreas Stoch eine Bewerbung für den Parteivorsitz – und stößt prompt auf Widerspruch. Zugleich geht der Streit um die Zurücksetzung der baden-württembergischen Europaabgeordneten Evelyne Gebhardt und Peter Simon weiter. In geschlossener Formation verlangen alle 43 Kreisvorsitzenden aus Baden-Württemberg bei SPD-Chefin Andrea Nahles eine Korrektur der Kandidatenliste für die Europawahl.

Es ist der Tag der Strippenzieher. Viele Sozialdemokraten wollen sich nicht damit abfinden, dass der Bundestagsabgeordnete Lars Castellucci zwar die Urabstimmung knapp verloren hat, aber nach dem Verzicht der Siegerin Leni Breymaier der einzige Kandidat für den Parteivorsitz ist. Viele Namen werden genannt, die beim Landesparteitag am Samstag in Sindelfingen als „Konsenskandidat“ oder als „Übergangskandidat“ ins Rennen gehen könnten. Sogar Parteiveteran Erhard Eppler macht sich mit seinen 92 Jahren noch Gedanken über Alternativen zu Castellucci, will die aber vorerst nicht mit Journalisten teilen.

Kritik an den Kandidaten

Aufmerksam wird registriert, wie sich Stoch am Tag eins in Stellung bringt. Er denke über eine Kandidatur nach, sagt er am Rande der Landtagssitzung: „Es scheint so zu sein, dass viele Menschen darüber nachdenken – und ich bin einer davon.“ Castellucci müsse sich fragen lassen, ob seine 48 Prozent Ja-Stimmen bei der Mitgliederbefragung als Basis für eine Kandidatur auf dem Landesparteitag reichen.

Castellucci bekräftigt trotz dieser Kritik seine Bewerbung. „Ich trete dafür an, unsere Partei zusammenzuführen“, sagt er gestern noch einmal. Die Jusos wollen ihn unterstützen, kündigt Landeschefin Stephanie Bernickel an. Jeder andere hätte sich der Urwahl der Mitglieder stellen können. Dass jetzt neue Kandidaten ins Spiel gebracht würden, sei „absolut nicht nachvollziehbar“. Direkt geht Christian Eheim, der Bürgermeister von Graben-Neudorf, Stoch an: „Anstatt Hinterzimmer-Spielchen zu betreiben, würde es Andreas Stoch gut zu Gesicht stehen, mit offenem Visier zu kämpfen.“

Ein erfahrener SPD-Kreischef glaubt, Stoch mache seine Kandidatur davon abhängig, „ob er genügend Rufe hört“. Aber auch bei Oberbürgermeistern wie dem Mannheimer Peter Kurz glühen gestern die Ohren vom vielen Telefonieren. Doch der Landesvorsitz komme für Kurz nicht in Frage, heißt es in seinem Umfeld. Auch der Karlsruher OB Frank Mentrup hat wohl andere Sorgen. Er muss 2020 seine Wiederwahl bestehen.

In der Not machen die Namen von Parteisenioren die Runde. Der frühere Ulmer OB Ivo Gönner wird genannt und der pensionierte Staatsminister Gernot Erler. Eher Heiterkeit löst der Vorschlag aus, den Heidelberger Bundestagsabgeordneten Lothar Binding als Übergangsvorsitzenden zu küren. Der 68-Jährige gehört der Parteilinken an. „Zwei Jahre vor der Landtagswahl brauchen wir keinen Übergangskandidaten, sondern einen Aufbruch nach vorn“, sagt Vorstandsmitglied Martin Rosemann.

„Wir sind hochgradig stinkig“

Der Mannheimer SPD-Chef Stefan Fulst-Blei hat einen Brief aller Kreisvorsitzender an Parteichefin Andrea Nahles organisiert, um Korrekturen an der Reihenfolge auf der Kandidatenliste für die Europawahl zu erreichen. „Wir sind hochgradig stinkig“, sagt Fulst-Blei über die Zurücksetzung von Gebhardt und Simon auf die aussichtslosen Plätze 25 und 28. „Das werden wir so nicht hinnehmen“, heißt es in dem offenen Brief. Gleichzeitig bitten sie um ein Gespräch am Samstag, wenn Nahles als Rednerin zum Landesparteitag kommt. Es könnte ungemütlich werden für die Vorsitzende.

