Die unsichtbare Gefahr

Anzeige

In dem Schreiben, das dieser Zeitung vorliegt, fragt Schwarz nach der Rechtseinschätzung der Ministerien zur Einführung einer Installationspflicht von CO-Meldern. Diese sieht die Landesbauordnung beispielsweise für Rauchmelder vor. Zudem sollen das für den Wohnungsbau zuständige Wirtschafts- und das für Polizei- und Feuerwehr zuständige Innenministerium darlegen, ob Aufklärungskampagnen zur Sensibilisierung der Bevölkerung geplant sind und wie es um Ausbildung und Ausstattung der Rettungskräfte im Umgang mit Kohlenmonoxid steht. Auch die energetische Sanierung an Gebäuden, so Schwarz, könne dazu führen, dass sich das Lüftungsverhalten in gedämmten Räumen beim Betrieb von entsprechenden Heizungsanlagen verändere und höhere Kohlenmonoxid-Werte entstünden.

Tragische Ereignisse

Für Baden-Württemberg gibt es allerdings nach Angaben des Innenministeriums keine genauen Zahlen über Einsätze und Opfer. „Es fällt nur immer wieder bei tragischen Ereignissen wie in Esslingen auf, dass Kohlenmonoxid im Spiel war“, sagt ein Sprecher. Dagegen weist das Statistische Bundesamt in der Todesursachen-Statistik von 2015 bundesweit insgesamt 648 Todesfälle durch die „toxische Wirkung von Kohlenmonoxid“ auf, wobei neben Unglücken hier auch Suizide gezählt werden. 1998 waren es mit 477 erfassten Fällen noch deutlich weniger. Ulrich Wecker, Geschäftsführer von Haus und Grund Stuttgart, sieht keine Notwendigkeit, CO-Melder flächendeckend gesetzlich vorzuschreiben. „Sicherheit geht vor. Aber viele Unglücke sind auf offenkundige Nutzungsfehler und defekte Anlagen zurückzuführen“, sagt Wecker. „Zusätzliche CO-Melder sind sicher eine sinnvolle Investition, etwa in Altbauten mit Gaseinzelöfen und alten Thermen“, so Wecker. „Überall notwendig sind sie aber nicht. Wer etwa eine Zentralheizung hat, und das ist in der überwiegenden Zahl der Wohnungen so, braucht keinen CO-Melder.“

Das Wirtschaftsministerium in Stuttgart teilt auf Anfrage mit, dass eine allgemeine CO-Melder-Pflicht derzeit nicht zur Diskussion stünde. Diese gebe es lediglich in Großgaragen. Auch in keinem anderen Bundesland gebe es diese Verpflichtung. Sie würde zudem einen zusätzlichen Baustandard bedeuten, der eine Verteuerung des Wohnungsbaus und der Mietpreise nach sich ziehen könnte.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 10.03.2018