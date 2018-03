„Die Verrohung ist in den Schulen angekommen“

Anzeige

„Wir werden die Abläufe in der Schulaufsicht stärker strukturieren“, kündigt Eisenmann an. Sie verweist auf eine Befragung des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) vom letzten Jahr. 53 Prozent gaben an, dass in den letzten fünf Jahren an ihrer Schule „Lehrer beschimpft, bedroht, beleidigt, gemobbt oder belästigt wurden“. Eisenmann: „Die in vielen Bereichen sichtbare Verrohung der Gesellschaft ist in den Schulen angekommen.“ Sie will „die Ämter entlasten und auf die Kernaufgaben Aufsicht und Beratung der Schulen fokussieren“. pre

