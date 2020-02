Diesel-Fahrverbot vom Tisch?

Leipzig/Mannheim.Das Bundesverwaltungsgericht verlangt von der Stadt Reutlingen, dass sie ihren Luftreinhalteplan überarbeitet, hält aber ein Diesel-Fahrverbot nicht für zwingend notwendig. Mit ihrem Grundsatzurteil änderten die Leipziger Richter die vorherige Entscheidung des baden-württembergischen Verwaltungsgerichtshofs (VGH) in Mannheim ab.

Die Vorinstanz hatte im März 2019 Fahrverbote für unumgänglich erachtet, weil nach Ansicht der Mannheimer Richter nur so der Grenzwert für die Stickstoffdioxid-Belastung in der schwäbischen Stadt möglichst schnell eingehalten werden könnte. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Urteils hatte der VGH die Revision zugelassen.

Neuer Luftreinhalteplan nötig

Die Bundesrichter stuften ein Diesel-Fahrverbot allgemein als unverhältnismäßig ein, wenn der Grenzwert auf hinreichend sicherer Grundlage in Kürze erreicht werden könnte. Dieser beträgt laut EU-Recht 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft im Jahresmittel. 2018 lag er in Reutlingen bei 53 Mikrogramm. In der mündlichen Verhandlung vor dem VGH in Mannheim hatte ein Vertreter des Regierungspräsidiums Tübingen gesagt, dass der Grenzwert für 2019 nicht eingehalten werden könne. Tatsächlich lag er bei 46 Mikrogramm. Die Stadt Reutlingen rechnet inzwischen aber damit, dass sie 2020 die 40 Mikrogramm einhalten kann.

Die Bundesrichter wiesen das Land Baden-Württemberg und die Stadt Reutlingen an, den Luftreinhalteplan zu überarbeiten, weil er Prognosefehler aufweise. Dies hatte auch der VGH in seinem Urteil moniert. Es sei nicht nachvollziehbar begründet, wie die Autodichte gesenkt werden solle, kritisierten die Bundesrichter.

Das Bundesverwaltungsgericht forderte jetzt von den Beklagten, dass der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit sowohl bei der Anordnung von Maßnahmen als auch bei deren Umsetzung zum Tragen kommen müsse. Dieser Grundsatz gelte auch für Diesel-Fahrverbote.

Der VGH hatte eine Revision auch deshalb zugelassen, weil die Mannheimer Richter in ihrem Urteil die Rechtsauffassung vertraten, dass die Neuregelung des Bundesimmissionsschutzgesetzes vom vergangenen Jahr gegen EU-Recht verstoßen würde. Die schwarz-rote Bundesregierung hatte in dem Gesetz verfügt, dass Fahrverbote erst bei der Überschreitung des Grenzwerts von 50 Mikrogramm in Frage kämen. Der VGH betonte, dass der Grenzwert von 40 Mikrogramm, und damit die EU-Regelung, maßgeblich sei.

Dem folgte das Bundesverwaltungsgericht nicht, sondern bezog sich bei der Begründung für eine mögliche Unverhältnismäßigkeit eines Diesel-Fahrverbots auf das Bundesimmissionsschutzgesetz – also auf den höheren Grenzwert.

Geklagt hatte – wie in zahlreichen anderen Städten – die Deutsche Umwelthilfe (DUH). Das Land Baden-Württemberg und die Stadt Reutlingen hatten gegen das VGH-Urteil Revision eingelegt. Sie glauben jetzt, dass sie ohne Diesel-Fahrverbote auskommen können. Die DUH wertete das Urteil als Erfolg, weil es sich auf viele andere Städte auswirken werde, wo es noch Grenzwertüberschreitungen gebe.

