Differenzierung nötig

Die Pläne von Sozialminister Manfred Lucha für eine deutliche Ausweitung des Rauchverbots im Südwesten gehen nur teilweise in die richtige Richtung.

So ist es sinnvoll, dass er auf Spielplätzen und auf Schulhöfen das Rauchen generell nicht mehr erlauben will. Hier geht es um den Schutz von Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen. Zudem würde ein Verbot auf Schulhöfen die Verantwortlichen vor Ort, die sonst die Regelung treffen müssen, entlasten. Beschließt Grün-Schwarz hier eine Gesetzesverschärfung, müssten Rektoren und Lehrer nicht mehr mit Schülern unangenehme Diskussionen über den Sinn oder Unsinn des Rauchens führen, sondern könnten auf die Vorgaben des Landes verweisen. Dass dies im Sinne der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ist, will wohl niemand ernsthaft in Abrede stellen. Sinnvoll ist auch ein generelles Rauchverbot in Festzelten und Diskotheken, weil Nichtraucher hier keine Möglichkeit haben, dem Qualm zu entkommen. Deswegen liegt CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann an diesem Punkt falsch.

Anders sieht es hingegen in Restaurants und Kneipen aus. Hier ist es inzwischen allgemein akzeptiert, dass nur in abgetrennten Nebenräumen geraucht werden darf. Dies führt dazu, dass Nichtraucher ausreichend geschützt sind. Daher ist eine Gesetzesverschärfung an dieser Stelle nicht notwendig.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 14.11.2019