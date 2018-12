Digitale Sammelstelle startet

Longkamp.Patienten in ländlichen Regionen von Rheinland-Pfalz können künftig deutlich schneller an ihre Medikamente kommen. Möglich machen das digitale Rezeptsammelstellen, von denen die landesweit erste in Longkamp (Kreis Bernkastel-Wittlich) gestern an den Start gegangen ist. Der Automat scannt das Rezept beim Einführen und überträgt es direkt an die Apotheke. „Das spart Zeit und Wege“, sagt der Sprecher des Landes-Apothekerverbandes, Frank Eickmann. Medikamente könnten sofort bestellt und in der Regel noch am selben Tag an Patienten ausgefahren werden.

Drei Apotheken betreiben Terminal

Terminals wie in Longkamp sollen nach und nach die bisherigen Rezeptsammelstellen in Form von Briefkästen ablösen, bei denen in der Regel abends die Apotheke leert und die Kunden am nächsten Tag beliefert. In Rheinland-Pfalz gibt es mehr als 60 solcher Briefkästen, einer war auch bisher in Longkamp. Der Präsident der Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz, Andreas Kiefer, setzt darauf, dass möglichst viele Rezeptsammelstellen im Land digital werden. Die Digitalisierung aller Stellen werde zwar noch einige Zeit dauern, aber: „Die Vorteile liegen auf der Hand – und deshalb ist es sinnvoll“, sagte er.

In Longkamp mit rund 1200 Einwohnern wird die Rezeptsammelstelle im Wechsel von drei Apotheken in Bernkastel-Kues betrieben. Solche Stellen werden genehmigt, wenn es im Umkreis von fünf bis sechs Kilometern keine Apotheke gibt. Das Terminal in Longkamp ist bundesweit das fünfte. Andere digitale Rezeptsammelstellen gibt es im Saarland, in Baden-Württemberg und in Sachsen. Die Staatssekretärin im rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium, Daniela Schmitt (FDP), sagte, das Gerät zeige, wie mit digitaler Technik „ein echter Mehrwert“ für die Menschen im ländlichen Raum geschaffen werden könne. „Das ist für ein Flächenland wie Rheinland-Pfalz von hoher Bedeutung.“

Der Automat sei leicht zu bedienen, sagte der Longkamper Bürgermeister Franz-Josef Klingels. Man müsse nur das Rezept mit der bedruckten Seite nach oben in den Einzug legen. „Das ist auch für all diejenigen gut zu schaffen, die es sonst nicht so mit der Technik haben“, sagte er. In dem Hunsrückort gibt es eine Arztpraxis.

Bei den digitalen Rezeptsammelstellen gibt es bundesweit zwei Modelle von zwei verschiedenen Herstellern. Der Automat in Longkamp wurde wie der im saarländischen Heusweiler-Kutzhof vom Apothekenrechenzentrum Darmstadt in Hessen entwickelt – und ist für den Einsatz unter freiem Himmel gedacht. Der Gerätetyp, der im Saarland seit Januar im Test läuft, habe sich bewährt, sagte Kiefer. lrs

© Südhessen Morgen, Dienstag, 04.12.2018