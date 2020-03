Digitale Schule: Kumpel fehlen

Stuttgart.Die Schüler treffen sich in virtuellen Klassenzimmern mit ihren Lehrern, bekommen neue Aufgaben per E-Mail zum Ausdrucken oder per Post, mancher Grundschullehrer bringt sie auch persönlich vorbei. Mit ihren Lehrern tauschen sich die Schüler zum Teil über eigentlich verbotene soziale Netzwerke wie WhatsApp aus oder laden die fertigen Aufgaben über digitale Plattformen ins Internet, wo ihr Lehrer sie kontrolliert. So sieht jetzt schon die zweite Woche des Lernens auf Distanz aus, seit die baden-württembergische Regierung die Schulen wegen der Corona-Infektionsgefahr am 17. März geschlossen hat. Aber es gibt auch kleine Dramen, wenn sich mehrere Kinder einen Computer teilen müssen oder kein Drucker im Haushalt vorhanden ist. Und nicht überall funktioniert die Technik.

„Es ist schon erstaunlich, was jetzt alles geht“, fasst Doro Moritz, die Landeschefin der Lehrergewerkschaft GEW, die Lage zusammen. Schulen, die bisher sich wenig oder auch gar nicht mit digitalen Lernangeboten beschäftigt haben, bieten jetzt plötzlich Videokonferenzen an oder nutzen die Lernplattform Moodle. Als am ersten Tag der Schulschließung das System zusammenbrach, hat das Kultusministerium in Rekordzeit die Kapazität erweitert. In den virtuellen Kursräumen werden klassenweise Aufgaben bereitgestellt, die Schüler können ihre Arbeitsblätter dem Lehrer übermitteln. „Seit Moodle für die Krise fit gemacht wurde, läuft es stabil und schnell“, lobt Gerhard Brand, der Landeschef des Verbandes Bildung und Erziehung. Beide Gewerkschafter kritisieren, dass die Lehrer ihre privaten Rechner nutzen müssen, weil sie keine Dienstlaptops haben. Über Moodle gibt es auch einen Kommunikationsdienst. „Dass alles funktioniert, spricht sich rum“, meint Brand.

Viele Schulen nutzen auch andere Plattformen. Vorgaben des Landes gibt es nicht. Jule Tovar, die in Tübingen die neunte Klasse einer Gemeinschaftsschule besucht, geht zum Lernen in den Keller. Dort hat sie sich ihr eigenes Büro eingerichtet. Sie telefoniert viel mit den Klassenkameraden. Man sporne sich gegenseitig an.

„Ich kriege dann mit, wie weit die anderen sind“, sagt sie. Zehntklässler Raphael Fröhlich dagegen vermisst das Gemeinschaftserlebnis: „Es fehlen die kleinen Elemente im Schulalltag.“ Manche Lehrer berichten, dass ihre Klassen mehr wegschaffen als eigentlich von ihnen erwartet wird. Aber nicht jeder Jugendliche kommt mit der Freiheit klar. „Wir erreichen nicht alle Schüler“, warnt Brand. Die Lernplattformen bieten die Chance, sich wegzuducken. Eine Sprecherin von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) berichtet von „durchweg positiven Rückmeldungen“. Viele Lehrer würden sich große Mühe geben, den Kontakt zu ihren Schülern zu halten, telefonieren viel oder bieten Chats zu festen Zeiten an. „An manchen Schulen herrscht Aufbruchsstimmung“, erklärt sie. Klar sei aber, dass „das kein regulärer Unterricht ist“. Es würden keine Tests in den virtuellen Klassenzimmern geschrieben, obwohl sich mancher Schulleiter das gut vorstellen kann. Moritz äußert die Befürchtung, dass sich das soziale Umfeld noch stärker auf die Schülerleistung auswirkt. In manchen Haushalten gebe es keinen Zugang zum Internet und das Datenvolumen von Mobilverträgen sei schnell erschöpft. Auch sie verweist auf die Rolle der Eltern: „Wer sonst keine Hilfe hat, bekommt auch jetzt keine.“ Rückstände müssten im Unterricht aufgeholt werden. „Sonst geht die soziale Schere noch weiter auf“, fürchtet die Gewerkschafterin.

Zur Entlastung der Eltern mit unverzichtbaren Arbeitsplätzen wird es in den Osterferien eine Notbetreuung geben. „Wo sie nachgefragt wird, soll die Betreuung ungeschmälert angeboten werden“, kündigt Eisenmann an.

Viele Lehrer hätten ihre Bereitschaft dazu bereits erklärt. Moritz unterstützt das Ansinnen der Ministerin und erinnert die Lehrer an ihre Privilegien: „Sorgen um unseren Arbeitsplatz oder um unser Gehalt müssen wir uns als Landesbedienstete nicht machen.“

