Digitaler Unterricht

Mainz.Am Montag geht in Rheinland-Pfalz die Schule wieder los, nur die Erstklässler haben noch einen Tag Schonzeit. Die Neuerungen zum neuen Schuljahr, gestern vorgestellt von Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD), auf einen Blick:

Grundschulen: Ein Grundwortschatz gibt den Lehrerinnen eine neue Leitlinie zu den wichtigsten zu vermittelnden Wörtern. Im Unterricht soll auch mehr auf das gute Zuhören geachtet werden. Ein Fokus werde auf den Übergang von Kita zur Grundschule gelegt, sagte Hubig.

Digitalisierung: Die Anbindung der Schulen ans schnelle Internet soll verbessert werden, ebenso die Ausstattung mit Hardware. Hierfür soll das Landesprogramm „Medienkompetenz macht Schule“ auch an den Grundschulen weiter ausgerollt werden. Schon in der Grundschule sollen Kinder das Programmieren lernen. Dazu wird in diesem Jahr das Pilotprojekt „Coding Detectives“ gestartet, wobei der Lerncomputer Calliope verwendet wird.