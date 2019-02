Digitalpakt unterzeichnet

Stuttgart.Einen Parkausweis im Netz beantragen, den Hund digital an- oder die Wohnung abmelden –das Land will mit Kreisen und Kommunen bei der Digitalisierung der Verwaltung voranschreiten. Der zuständige Minister Thomas Strobl (CDU) unterzeichnete gestern mit Vertretern von Gemeinden, Städten und Landkreisen einen entsprechenden „E-Government-Pakt“. Durch den Pakt können nun Rathäuser und Landratsämter auf Dienstleistungen der Verwaltungsplattform lizenzfrei zugreifen.

80 Prozent aller Verwaltungsverfahren würden in den Rathäusern und Landratsämtern laufen, teilte Strobl mit. Die Digitalisierung könne nicht allein von den Kommunen bewältigt werden. Der Bund verlange per Gesetz, alle Verwaltungsdienstleistungen bis 2022 digital anzubieten. Alle Bürger müssten gleichermaßen von Online-Services profitieren können. Die grün-schwarze Landesregierung nennt die Digitalisierung des Südwestens als einen ihrer zentralen Arbeitsschwerpunkte. In dieser Legislaturperiode sind rund eine Milliarde Euro dafür eingeplant. lsw

