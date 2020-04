Dinosaurier-Grabung ohne Zuschauer angelaufen

Frankfurt.Eigentlich sollte „Edmonds Urzeitreich“ schon seit rund drei Wochen Besuchern des Frankfurter Senckenberg-Museums (Bild) einen Einblick in die Arbeit an einer fossilen Grabungsstelle ermöglichen. Das nach Museumsangaben weltweit einmalige Projekt ist momentan wegen der Corona-Maßnahmen allerdings wie das gesamte Museum geschlossen. Für die Ausstellung wurde ein etwa 20 Quadratmeter großer Gesteinsblock voller Dinosaurier-Knochen auf dem Seeweg aus den USA nach Frankfurt verschifft. Die Präparatoren, die vor den Augen der Besucher die Fossilien aus dem Gesteinsblock freilegen und für weitere wissenschaftliche Analysen vorbereiten, sind allerdings auch ohne Zuschauer auf der Tribüne eines hölzernen Pavillons in dem Museum bereits bei der Arbeit. lhe (Bild: dpa)

