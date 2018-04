Diskussion um Fixerstuben im Südwesten dauert an

Anzeige

Stuttgart.In der Landesregierung gibt es zwischen Grünen und CDU noch keine Einigung darüber, ob Drogenkonsumräume – bekannt auch als Fixerstuben – im Südwesten erlaubt werden sollen. Die Grünen halten diese für sinnvoll, in der CDU herrscht Skepsis. Das Problem: Die Zeit drängt. Schließlich will der Karlsruher Gemeinderat in seiner Sitzung am 24. April einen solchen Drogenraum in der Stadt auf den Weg bringen.

Hintergrund ist, dass der Karlsruher Werderplatz zu einem Drogen-Umschlagsplatz geworden ist. Auch viele Trinker treffen sich dort. Nachdem Geschäftsinhaber und Anwohner sich immer mehr beschwert hatten, reagierte der Gemeinderat – und will einen solchen Raum einrichten.

Dieser soll die Stadt jährlich rund 200 000 Euro kosten, heißt es in der Sitzungsvorlage des Gemeinderats. Doch ohne eine Rechtsverordnung des Landes können Kommunen keine Drogenkonsumräume einführen. Bisher gibt es in der grün-schwarzen Koalition lediglich den Entwurf einer Rechtsverordnung aus dem Haus von Sozialminister Manfred Lucha (Grüne), der dieser Zeitung vorliegt. Obwohl darüber seit November vergangenen Jahres beraten wird, konnte sich die CDU noch nicht zu einer Zustimmung durchringen. In dem Lucha-Konzept festgehalten ist, dass Drogenkonsumräume eine „sinnvolle Ergänzung“ seien zu den bisherigen Angeboten der Suchtprävention und der Suchthilfe in den 44 Stadt- und Landkreisen im Südwesten. Der Betrieb solcher Räume solle dazu beitragen, die Gesundheitsgefahren von Abhängigen zu mindern und deren Überleben zu sichern.