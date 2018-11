Diskussion um Zahnarzt-Ketten

Frankfurt.Geht es nach den Patienten, sollten Zahnärzte einigermaßen gleichmäßig übers Land verteilt sein. Wer Schmerzen hat, will auf dem Land nicht lange fahren müssen, und in der Großstadt braucht niemand ein unübersehbar großes Angebot. Der Trend geht aber in die andere Richtung: Zahnärzte drängt es in die Ballungszentren „und das Land blutet aus“, sagt der Präsident der hessischen Landeszahnärztekammer, Michael Frank.

Eine der Ursachen dieser Entwicklung ist aus Sicht der Kammer, die über 7000 Zahnärzte mit gut 3000 Praxen in Hessen vertritt, eine politische Entscheidung, die gut gemeint war, aber für die Versorgung der Fläche fatale Folgen hat, behauptet Frank. Es geht um sogenannte Medizinische Versorgungszentren (MVZ).

Bis vor wenigen Jahren durften nur Mediziner unterschiedlicher Fachrichtungen ein solches Zentrum gründen. Seit 2015 ist das auch fachgruppengleichen Ärzten erlaubt. Jeder Zahnarzt darf ein MVZ gründen – und dann bis zu 30 angestellte Ärzte, auch an anderen Orten, beschäftigen. Seit dieser Gesetzesänderung hat sich die Zahl der Dental-MVZ in Hessen fast verdoppelt, wie Zahlen der Bundeszahnärztekammer zeigen: Vor 2015 gab es rund zwei Dutzend zahnärztliche MVZ in Hessen, heute sind es 40.

Das Thema steht auch beim Deutschen Zahnärztetag auf der Tagesordnung ganz oben. Welchen Einfluss haben Fremdinvestoren auf die Versorgung? Wie verändern medizinische Versorgungszentren die Zahnarzt-Landschaft? Darüber diskutieren Experten aus ganz Deutschland vom 8. bis 10. November in Frankfurt.

Problem: Versorgungszentren

Schlagzeilen wie „Großinvestoren kaufen Zahnarztpraxen auf – Das dicke Geld machen mit Zähnen“ („Der Spiegel“) schrecken seither Patienten auf. Gehört das Modell „ein Zahnarzt, eine Praxis“ bald der Vergangenheit an? Was auf jeden Fall stimmt, ist, dass sich die Zahnmedizin gerade rasant verändert.

Im Zentrum Frankfurts liegt das älteste Zahn-MVZ Hessens, AllDent. Neben dem Standort am Rossmarkt ist AllDent auch in München und Stuttgart vertreten. Die Kette beschäftigt rund 75 Zahnärzte und will weiter wachsen. Die Firma gehört zwei Münchener Brüdern, Zahnärzte in dritter Generation. Auf der Homepage wirbt AllDent mit einem 24-Stunden-Notdienst, Öffnungszeiten von 7.00 bis 21.00 Uhr und niedrigen Preisen. Ein Service, der nur durch Größe möglich ist, wie Geschäftsführer Ruben Stelzner erklärt: Die Ärzte arbeiten in Schichten, was man beim Einkauf spare, könne man an die Kunden weitergeben.

Auch global agierende Investorengruppen haben die Zahnmedizin für sich entdeckt, zum Beispiel Colosseum Dental, das der Kaffeerösterei Jacobs gehört. Die deutsche Tochter wirbt offensiv um Zahnärzte: „arbeiten Sie in flexibler Form, angepasst an Ihre Bedürfnisse“, „lassen Sie sich von Verwaltungsaufgaben entlasten“, „kaufen Sie günstiger bei Lieferanten ein“, heißt es auf der Homepage.

In Hessen steht Colosseum erst am Anfang. Man sei gerade im Aufbau, heißt es bei der Pressestelle, solange die Verhandlungen liefen, könne man über die Zahl der geplanten Standorte nichts sagen. In anderen Regionen ist man weiter: Die Colosseum AG betreibt nach eigenen Angaben mehr als 220 Praxen in sieben europäischen Ländern.

Verzweifelte Suche im Odenwald

Die Patienten warnen müsse man vor solchen Praxen nicht, betont Landeszahnärztekammer-Präsident Frank. „Die Qualität ist nicht schlechter. Die Kollegen dort sind genauso gut ausgebildet“. Möglicherweise würde aber ein gewisser Druck auf die Mitarbeiter ausgeübt, bestimmte – gewinnträchtige – Verfahren zu bevorzugen, um den Investorengewinn zu steigern.

Das eigentliche Problem sieht Frank ohnehin woanders: „Medizinische Versorgungszentren werden fast nur in Großstädten gegründet.“ Die Betreiber versprächen sich dort, wo viele Menschen wohnen, höhere Umsätze. So führt aus Sicht der Kammer eine eigentlich gute Idee der Politik „zu einer Zentralisierung und Ökonomisierung der Versorgung“.

Verstärkt wird das Problem durch die Niederlassungsfreiheit bei Zahnärzten: Im Gegensatz zu anderen Ärzten dürfen sie eine Praxis eröffnen, wo immer sie wollen. Angestellt, vielleicht sogar in Teilzeit, in der Stadt meiner Wahl – da fragen sich junge Kollegen natürlich: „Warum soll ich aufs Land gehen?“, erklärt Frank.

Im Odenwaldkreis gibt es einen Ort, an dem fünf Praxen gleichzeitig einen Nachfolger suchen. Der Breuberger Zahnarzt Rolf Hofmann ist einer von ihnen. Dass sich niemand findet, liegt seiner Einschätzung nach daran, dass der Ort keinen Autobahnanschluss hat und dass die meisten Absolventen Frauen sind, die sich 60-Stunden-Wochen nicht antun wollten. Bei MVZ, die von Kapitalgesellschaften betrieben werden, sieht er die Gefahr von „Rosinenpickerei“. Es gebe aber Überlegungen, dass die Zahnärzte vor Ort selbst ein MZV gründen.

Auch Großpraxen wie AllDent finden das Land als Markt interessant. Die Firma denkt über eine Art „Satellitensystem“ nach. Junge Kollegen wollten zwar nicht dauerhaft und als Selbstständige aufs Dorf, sagt Geschäftsführer Stelzner. Aber sie wären durchaus bereit, zum Beispiel wochenweise in einer Land-Praxis zu arbeiten. Und für die Patienten sei eine Verbund-Praxis allemal besser als keine.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 06.11.2018