Ditib will Landes-Partner bleiben

Der neue Islamunterricht in Eigenregie des Landes wird derzeit in sechs Schulen in Hessen angeboten.

144 Schüler gibt es, neun Lehrer sind für die Inhalte verantwortlich. Das Angebot läuft als sogenannter Schulversuch zunächst befristet bis zum Ende des laufenden Schuljahres.

Der bekenntnisorientierte islamische Religionsunterricht (in Kooperation mit Ditib) läuft von der ersten bis sechsten Stufe.

An 56 Grundschulen sowie zwölf weiterführenden Schulen wird das versetzungsrelevante Fach von 120 Lehrern unterrichtet. lhe