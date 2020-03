DNA-Datei hilft bei der Aufklärung

Wiesbaden.Ermittler finden an einem Tatort eine winzige DNA-Spur. Sie wird gesichert und in die zentrale DNA-Analyse-Datei des Bundeskriminalamtes eingespeist. Von einem Mausklick und etwas Glück hängt es nun ab, ob die Kriminalisten bei ihren Ermittlungen einen großen Schritt vorankommen und die Tat rasch aufklären können. Denn sofern das sichergestellte genetische Profil in der Datenbank gespeichert ist, spuckt der Computer innerhalb weniger Sekunden einen Treffer aus.

Im Idealfall führt dieser direkt zu einem Verdächtigen. „Es ist ein super Ermittlungshinweis“, sagt Harald Schneider, der Leiter der DNA-Analytik beim hessischen Landeskriminalamt in Wiesbaden (LKA). „Weil es natürlich in den meisten Fällen so sein wird, dass die Spuren, die in der Datenbank treffen, auch irgendetwas mit der Tat zu tun haben.“

Relevanz im Fall Lübcke

Hessens Ermittler haben im vergangenen Jahr bei ihren Suchanfragen 1866 Treffer in der Datenbank gehabt. Die meisten (1132) betrafen Delikte wie Diebstahl und Unterschlagung. Bei Ermittlungen zu Sexualstraftaten gab es 33 und bei Tötungsdelikten 49 Treffer – was auch damit zusammenhängt, dass Eigentumsdelikte viel häufiger begangen werden als Kapitalverbrechen.

Ein prominentes Beispiel für die Polizeiarbeit mit der Datenbank ist der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke: Die Festnahme des Hauptverdächtigen ging den Ermittlern zufolge auf eine DNA-Spur zurück, die zu einem Treffer in der Datenbank führte. Bei einer Übereinstimmung muss ein Verbrechen aber noch nicht zwingend aufgeklärt sein: Es seien meist noch weitere Beweise nötig.

Tatzusammenhänge erkennen

Die Ermittler unterscheiden zwischen Personen- und Spurentreffern. Die Datenabfrage kann also entweder zu Gen-Profilen konkreter Personen führen oder zu Spuren von Unbekannten, die an anderen Tatorten gesichert wurden. So könne man zum Beispiel Tatzusammenhänge erkennen. Im vergangenen Jahr erzielten Hessens Ermittler 1534 Personen- sowie 332 Spurentreffer.

Die DNA-Analyse-Datei gibt es seit 1998. Gespeichert sind Daten von Beschuldigten, verurteilten Straftätern oder von am Tatort gesicherten Spuren. „Sie ist ein unverzichtbares Mittel zur Kriminalitätsbekämpfung“, heißt es beim Bundeskriminalamt. Mittlerweile sind mehr als 1,2 Millionen DNA-Muster gespeichert, davon etwa 870 000 von bekannten Personen und 360 000 Spuren aus noch ungeklärten Straftaten. Allein in Hessen kommen seit 2001 rund 35 500 Treffer zusammen.

Um genetische Spuren zu untersuchen, gibt es beim LKA eine eigene Abteilung. Mit einer „DNA-Straße“ können sie beispielsweise teilautomatisiert Proben typisieren. „Die DNA-Analyse im hessischen Landeskriminalamt hat sich sukzessive mit dem Fortschritt auf diesem Gebiet in Wissenschaft und Technik weiterentwickelt“, berichtet eine Sprecherin. Dazu gehörten Verfahren, um Erkenntnisse über äußerlich sichtbare Körpermerkmale oder das Alter bekommen zu können.

Mit der gestiegenen Bedeutung von DNA-Untersuchungen ist auch der Personalbedarf angewachsen. In der entsprechenden Fachabteilung arbeiten dem LKA zufolge derzeit 17 Sachverständige und 26 technische Assistenten. Aktuell werden laut einer Stellenausschreibung technische Assistenten in der Biologie für die DNA-Analytik gesucht.

Debatte über Ausweitung

Bundesweit gabe 80 Prozent der Treffer bei den Eigentumsdelikten, wie Experte Schneider berichtet. Etwa sieben Prozent gab es im Bereich Raub und Erpressung, zwei Prozent entfielen auf Sexual- und etwa ein Prozent auf Tötungsdelikte.

„Man könnte die Trefferquote dramatisch erhöhen“, meint Schneider. Und zwar dann, wenn die Polizei von festgenommenen und erkennungsdienstlich behandelten Personen nicht nur wie bisher einen Fingerabdruck nehmen würde, sondern grundsätzlich auch eine DNA-Probe. Das zu ändern, sei rechtlich und politisch aber umstritten.

Eine solche Probe kann derzeit nur freiwillig oder nach einem richterlichen Beschluss genommen werden. „Das ist ein deutlich schwerwiegenderer Eingriff, das muss man klipp und klar sagen“, sagt Schneider. „Das ist datenschutzrechtlich schon eine andere Nummer, wenn Sie die DNA-Profile von jemandem speichern.“ Die rechtlichen Bedenken hätten ihren Grund. „Aber wir als Experten sagen: Wir würden die Trefferquote und damit die Aufklärungsquote deutlich erhöhen.“ lhe

© Südhessen Morgen, Samstag, 14.03.2020