Doch kein Alleingang

Wiesbaden/Kassel.Drei große hessische Städte wollen die Behindertenhilfe doch in den Händen des Landeswohlfahrtsverbands (LWV) lassen. Nach einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Brief möchten Wiesbaden, Offenbach und Kassel trotz Kritik an dem Verfahren festhalten, dass die finanzielle Unterstützung für behinderte, psychisch kranke sowie sozial benachteiligte Erwachsene weiter zentral über den Verband läuft.

Die Stadtoberhäupter fordern aber gleichzeitig deutliche Veränderungen der Abläufe bei der sogenannten Eingliederungshilfe: Es müsse etwa zu einer verbindlichen Zusammenarbeit mit den Sozialverwaltungen der Städte und Kreise kommen. Zudem müssten die Kosten mit einem umfassenden Controlling im Blick behalten werden. Hessens SPD-Partei- und Fraktionschef Thorsten Schäfer-Gümbel begrüßte die Entscheidung gestern als klares Signal für eine solidarische Ausgestaltung der Behindertenhilfe.

Gegen Zweiklassen-Versorgung

Hintergrund des Konflikts ist, dass einige Städte in Hessen erklärt hatten, die Leistungen gern in die eigene Hand zu nehmen. Sie argumentieren, besser helfen zu können. Zudem seien große Städte wie auch Frankfurt meist Nettozahler. Sie entrichteten an den Landeswohlfahrtsverband mehr Geld, als für Menschen mit Behinderung ausgegeben werde, die bei ihnen lebten. Deswegen wollten diese Städte komplett für ihre Behinderten zuständig sein. Der Landeswohlfahrtsverband wäre dann nur für die Landkreise verantwortlich gewesen. Trotz eines angekündigten Finanzausgleichs hatte der LWV eine Zweiklassen-Versorgung befürchtet: Betroffene in ländlichen Regionen könnten weniger Leistungen bekommen als in Städten. Bei der nun präferierten Regelung fallen Behinderte mit dem Ende des Schulbesuchs in die Zuständigkeit des LWV. lhe