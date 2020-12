Wiesbaden.Der harte Lockdown ab Mittwoch ist jetzt auch in Hessen beschlossene Sache. Auf einer Sondersitzung beschloss das Landeskabinett am Montag die rechtlich bindenden Verordnungen für die am Vortag von den Länderregierungschefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) getroffenen Vereinbarungen. Als sie Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am späten Nachmittag in Wiesbaden verkündete, gab es dann doch noch eine Überraschung: Auch nach Schließung der nicht für den täglichen Bedarf sorgenden Geschäfte soll dort noch Ware bestellt und abgeholt werden können.

Offenbar verfolgt die schwarz-grüne Landesregierung das Ziel, das Weihnachtsgeschäft trotz der drastischen Corona-Beschränkungen nicht allein dem Onlinehandel zu überlassen. Es sei doch klar, dass man den Leuten erlauben müsse, schon bestellte Weihnachtsgeschenke auch nach Inkrafttreten des Lockdowns noch abzuholen, sagte Bouffier. Auf Nachfragen stellte er aber klar, dass dies auch für Bestellungen gilt, die am Dienstag und sogar noch ab Mittwoch und danach zum Beispiel telefonisch oder über das Internet getätigt werden.

Es bahnt sich also auch für den geschlossenen Teil des Einzelhandels eine Lösung ähnlich der Gastronomie an, wo ebenfalls trotz Schließung noch Speisen und Getränke bestellt und abgeholt werden können. Allerdings wird es ab Mittwoch nicht mehr möglich sein, etwa einen Glühwein nach Abholung quasi an Ort und Stelle zu trinken, auch nicht zwei, drei Häuser weiter oder auf der anderen Straßenseite. Dann gilt auch in Hessen das ganztägige Verbot des Alkoholkonsums in der Öffentlichkeit. Und Bouffier ließ keinen Zweifel daran, dass das auch kontrolliert werden soll.

Noch 55 Intensivbetten frei

Als wichtigsten Zweck der drastisch verschärften Maßnahmen nannte er erneut Kontaktbeschränkungen, weil nur so die weitere Ausbreitung des Coronavirus eingedämmt werden kann. Wie kritisch die Lage auch in den Krankenhäusern ist, belegte Sozialminister Kai Klose (Grüne) mit Zahlen: Am Montag wurden in Hessen knapp 2400 Menschen stationär an Covid-19 behandelt. Von den dafür vorgesehenen Intensivbetten waren gestern nur noch 55 frei.

Die Entscheidung für den harten Lockdown sei niemandem leicht gefallen und für viele bitter. „Aber sie sind unvermeidlich“, fügte Bouffier hinzu und warb noch einmal um Verständnis. Es bleibt dabei, dass sich in der Öffentlichkeit nur maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen dürfen, Kinder bis 14 Jahre werden aber nicht mitgezählt. Und auch an familiären Weihnachtsfeiern sollen zum eigenen Haushalt nur vier Erwachsene hinzukommen. Darunter könne auch ein Nachbar sein, der immer mitgefeiert habe, ansonsten aber nur enge Angehörige.

Das Einzige, was das Kabinett noch nicht abschließend geregelt hat, sind Weihnachtsgottesdienste. Das soll erst nach einem für Mittwoch anberaumten Gespräch mit den Kirchenpräsidenten und Bischöfen geschehen. Bouffier deutete an, dass für die Christmetten an Heiligabend eine Ausnahme von den ansonsten geltenden Ausgangssperren in Städten und Landkreisen mit mehr als 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen gemacht werden könnte. Klar sei aber, dass Abstandsgebot und Maskenpflicht auch in den Gottesdiensten eingehalten und auf Singen verzichtet werden müsse. Wo es eng werde, seien Anmeldungen nötig.

Schnelltests auch für Besucher

Auch der Weihnachtsbaumverkauf bleibt möglich, ebenso Wochenmärkte. Dagegen sind Weihnachts- oder Flohmärkte ab Mittwoch tabu. Geschlossen werden müssen auch Skilifte und Eishallen. Eisbahnen und ähnliche Einrichtungen unter freiem Himmel bleiben jedoch ebenso zugänglich wie Spielplätze.

Für die Kitas gelten ähnliche Regelungen wie in den Schulen. Die Eltern werden dringend gebeten, die Kinder zu Hause zu lassen. Wo keine Betreuung möglich ist, dürfen sie aber weiter in den Kindergarten gebracht werden, sofern der nicht ohnehin in den Ferien geschlossen ist.

In den Alten- und Pflegeheimen sind zwei Besuche pro Woche von je zwei Besuchern möglich. Mit den seit Montag erhältlichen Schnelltests soll das Personal einmal in der Woche getestet werden. Klose meint aber, die Tests müssten auch für die Besucher der Heime ausreichen.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 15.12.2020